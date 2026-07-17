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Главная Новости дня Зеленский: СБУ уничтожила Ту-95 в Энгельсе

Зеленский: СБУ уничтожила Ту-95 в Энгельсе

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 14:01
СБУ уничтожила Ту-95 в Энгельсе и нанесла удары по целям РФ — Зеленский
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешных ударах Сил обороны по военным и стратегическим объектам России. По его словам, СБУ уничтожила российский бомбардировщик Ту-95 на аэродроме в Энгельсе.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Зеленский рассказал об ударах по объектам РФ

Президент поблагодарил украинских военных за результативные операции и подчеркнул, что Украина продолжает наносить удары по целям на территории России.

По словам Зеленского, Служба безопасности Украины уничтожила военный самолет Ту-95 в районе Энгельса. Он отметил, что этот самолет использовался российскими войсками для нанесения ракетных ударов по Украине.

Глава государства добавил, что расстояние от украинской границы до места поражения составляет около 800 километров.

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Также президент сообщил об ударах Сил обороны Украины по объектам российской нефтяной отрасли и определенным целям на временно оккупированных территориях Украины.

"Повышаем цену для России за агрессию против нашего государства и народа", — заявил Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто помогает Украине в борьбе против российской агрессии. Новость дополняется...

Владимир Зеленский война в Украине Ту-95
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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