Пострадал стратегический бомбардировщик Ту-95МС РФ — СБУ

Стратегический бомбардировщик РФ Ту-95МС. Фото: российские СМИ

Служба безопасности Украины провела спецоперацию и уничтожила стратегический бомбардировщик Ту-95МС на военном аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ. Помимо самолета, были поражены склад боеприпасов и склад с топливно-смазочными материалами, а беспилотники СБУ преодолели около 800 километров до цели. Известно, что это уже второй пораженный бомбардировщик за месяц.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

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СБУ поразила российский стратегический бомбардировщик

Ту-95МС составляют основу стратегической авиации России и являются одними из основных носителей крылатых ракет, которые российские войска используют для ударов по украинским городам.

Служба безопасности Украины провела очередную спецоперацию на военном аэродроме "Энгельс" в Саратовской области России.

В результате операции был поражен стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Для атаки СБУ использовала дальнобойные беспилотники, которые преодолели около 800 километров до заданной цели.

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Известно, что в ходе операции был поражен не только самолет. Также были поражены склад боеприпасов и склад с горюче-смазочными материалами.

В СБУ отметили, что это уже второй стратегический бомбардировщик, пораженный службой за последние месяцы.

Во время атаки 17 июля критические повреждения получил другой Ту-95МС. По данным СБУ, у самолета была полностью оторвана хвостовая часть.

В Службе безопасности Украины подчеркнули, что продолжают наносить удары по объектам российской военной машины.

"СБУ продолжает методично наносить удары по ключевым объектам российской военной машины. Поражение стратегической авиации противника означает меньшее количество ракетных носителей, способных наносить удары по Украине. Кроме того, для России это многомиллионные потери и очередное доказательство того, что даже самые отдаленные военные объекты находятся в пределах досягаемости украинских сил", — заявили в СБУ.



Сообщение СБУ. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил 26 августа, в среду, что украинские войска нанесли удар по 16 объектам на территории России. Были нанесены дальнобойные удары по нефтяным объектам — российскому нефтяному сектору, который финансирует войну. Также были поражены аэродромы, ракетное подразделение и инфраструктура, которую Россия систематически использует для нанесения ударов по Украине.

Кроме того, Силы обороны сообщили, что был поражен истребитель МиГ-29 на аэродроме "Миллерово" в Ростовской области РФ. Среди других целей были — комплексы радиоэлектронной борьбы, станция подавления спутниковой связи, а также склады противника.