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Главная Новости дня Россия наносит ракетные удары по Украине: где угроза и что известно

Россия наносит ракетные удары по Украине: где угроза и что известно

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 01:31
6 июля Россия нанесла ракетный удар по Украине — что известно
Срочная новость

В ночь на 6 июля Россия в очередной раз наносит комбинированный удар по Украине. В настоящее время над страной уже фиксируются вражеские ракеты.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

Что известно об атаке РФ на Украину в ночь на 6 июля

Этой ночью мониторинговые каналы предупредили украинцев, что враг осуществил пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря.

Уже в 01:13 эта информация была официально подтверждена. Воздушные силы ВСУ в своем Telegram-канале сообщили, что ракеты залетели в Николаевскую область, после чего двигались в направлении Кировоградской, а затем Винницкой.

Кроме того, мониторинговые каналы предупредили, что враг готовится к запуску баллистических ракет из Курска и Крыма.

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Также в пабликах появилась информация, что оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 и провели пусковые маневры. Уже в 01:25 военные официально подтвердили возможные пуски.

⚠«Внимание! Предварительно осуществлены пуски крылатых ракет с самолетов стратегической авиации: Ту-95МС и Ту-160», — говорится в сообщении.

Стоит также отметить, что вечером враг не запускал большое количество дронов, как обычно делает это во время массированных атак. Однако с наступлением новых суток, как писали мониторинговые каналы, оккупанты всё же запустили как минимум около 20 групп дронов.

Новость дополняется...

обстрелы ракеты война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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