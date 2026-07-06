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Головна Новини дня Росія атакує Україну ракетами: де загроза і що відомо

Росія атакує Україну ракетами: де загроза і що відомо

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 01:31
Росія запустила по Україні ракети 6 липня - що відомо
Термінова новина

Росія в ніч проти 6 липня вчергове здійснює комбіновану атаку по Україні. Наразі над країною вже фіксуються ворожі ракети.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

Що відомо про атаку РФ на Україну в ніч проти 6 липня

Цієї ночі моніторингові канали попередили українців, що ворог здійснив пуски крилатих "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Вже о 01:13 цю інформацію було підтверджено офіційно. Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram-каналі повідомили, що ракети залетіли до Миколаївської області, після чого рухалися в напрямку Кіровоградської, а потім Вінницької.

Окрім того, моніторингові канали попередили, що ворог готується до запуску балістичних ракет з Курська та Криму.

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Також у пабліках була інформація, що окупанти підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 і здійснили пускові маневри. Вже о 01:25 військові офіційно підтвердили можливі пуски.

⚠"Увага! Попередньо здійснено пуски крилатих ракет з літаків стратегічної авіації: Ту-95МС та Ту-160", — йдеться у повідомленні.

Варто також зауважити, що ввечері ворог не запускав велику кількість дронів, як робить це зазвичай під час масованих атак. Проте з настанням нової доби, як писали моніторингові канали, окупанти все ж запустили як мінімум близько 20 груп дронів.

Новина доповнюється...

обстріли ракети війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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