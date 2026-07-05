Зеленский предупредил о подготовке нового массированного удара РФ по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка фиксирует подготовку Россией нового массированного удара по территории Украины.
Об этом он заявил в своем обращении, передает Новини.LIVE.
По словам главы государства, российская сторона может готовить очередную масштабную атаку в ближайшее время. Он отметил, что такие действия могут быть связаны с политическими событиями в мире и направлены на дальнейшую эскалацию войны.
Президент призвал граждан внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
Отдельно Зеленский обратился к международным партнерам, подчеркнув необходимость ускорения поставок систем противовоздушной обороны и ракет к ним, в частности для комплексов Patriot.
По его словам, задержки с передачей вооружения напрямую влияют на количество жертв и могут подтолкнуть Россию к продолжению боевых действий.
Президент подчеркнул, что Украине нужны не только решения о поставках, но и их оперативная реализация.
Зеленский поблагодарил партнеров, которые уже оказывают поддержку Украине, и подчеркнул важность дальнейшей международной помощи. Новость дополняется...