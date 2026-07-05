Зеленский предупредил о подготовке нового массированного удара РФ по Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка фиксирует подготовку Россией нового массированного удара по территории Украины.

Об этом он заявил в своем обращении, передает Новини.LIVE.

По словам главы государства, российская сторона может готовить очередную масштабную атаку в ближайшее время. Он отметил, что такие действия могут быть связаны с политическими событиями в мире и направлены на дальнейшую эскалацию войны.

Президент призвал граждан внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Отдельно Зеленский обратился к международным партнерам, подчеркнув необходимость ускорения поставок систем противовоздушной обороны и ракет к ним, в частности для комплексов Patriot.

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По его словам, задержки с передачей вооружения напрямую влияют на количество жертв и могут подтолкнуть Россию к продолжению боевых действий.

Президент подчеркнул, что Украине нужны не только решения о поставках, но и их оперативная реализация.

Зеленский поблагодарил партнеров, которые уже оказывают поддержку Украине, и подчеркнул важность дальнейшей международной помощи. Новость дополняется...