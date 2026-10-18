Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ ударила по дому в Запорожье: погибла женщина

РФ ударила по дому в Запорожье: погибла женщина

Ua ru
18 октября 2026 02:12
Нападение на Запорожье 18 октября — поврежден дом, погибла женщина t.me/zoda_gov_ua
Поврежденный дом в Запорожье. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Российские оккупанты в ночь на 18 октября нанесли удар по Запорожью. Враг попал прямо в жилой дом, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Запорожской ОВА.

Реклама

Последствия обстрела Запорожья 18 октября

По данным Воздушных сил ВСУ, примерно в 00:55 в направлении Запорожья было зафиксировано движение российского беспилотника.

В настоящее время глава Запорожской ОВА Михаил Семикин сообщил, что уже зафиксированы последствия атаки.

"В Запорожье зафиксировано попадание в жилой дом. К сожалению, в результате вражеской атаки погибла 27-летняя женщина. Искренние соболезнования родным и близким", — написал он в Telegram.

Читайте также:

Он добавил, что информация о других пострадавших уточняется.

Запоріжжя під ударом 18 жовтня - що відомо
Пост главы ОГА. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, ранним утром 17 октября россияне вновь атаковали баллистическими ракетами комбинат "Запорожсталь". Это был уже пятый обстрел объекта.

Также мы писали, что утром 17 октября в Запорожье были атакованы жилые дома. В результате вражеской атаки пострадали люди.

взрыв Запорожье обстрелы погибшие разрушения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации