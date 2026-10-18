РФ ударила по дому в Запорожье: погибла женщина
Российские оккупанты в ночь на 18 октября нанесли удар по Запорожью. Враг попал прямо в жилой дом, в результате чего погибла женщина.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Запорожской ОВА.
Последствия обстрела Запорожья 18 октября
По данным Воздушных сил ВСУ, примерно в 00:55 в направлении Запорожья было зафиксировано движение российского беспилотника.
В настоящее время глава Запорожской ОВА Михаил Семикин сообщил, что уже зафиксированы последствия атаки.
"В Запорожье зафиксировано попадание в жилой дом. К сожалению, в результате вражеской атаки погибла 27-летняя женщина. Искренние соболезнования родным и близким", — написал он в Telegram.
Он добавил, что информация о других пострадавших уточняется.
Как сообщали Новини.LIVE, ранним утром 17 октября россияне вновь атаковали баллистическими ракетами комбинат "Запорожсталь". Это был уже пятый обстрел объекта.
Также мы писали, что утром 17 октября в Запорожье были атакованы жилые дома. В результате вражеской атаки пострадали люди.