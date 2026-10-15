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Главная Новости дня Россия нанесла удар по Запорожью: на предприятии вспыхнул пожар

Россия нанесла удар по Запорожью: на предприятии вспыхнул пожар

Ua ru
15 октября 2026 23:32
Россия атаковала Запорожье: на частном предприятии возник пожар
Пламя на месте пожара. Фото: Запорожская ОГА

В четверг, 15 октября, российские войска нанесли очередной удар по Запорожью, в результате которого возник пожар на территории частного предприятия. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет, однако данные о последствиях обстрела продолжают уточнять, а на опубликованных кадрах видны масштабное возгорание и густой дым.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на исполняющего обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаила Семикина.

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Пламя на месте пожара
Дым на месте пожара. Фото: Запорожская ОВА

Последствия российского удара по Запорожью

По информации руководителя Запорожской ОВА, российские войска атаковали областной центр. Попадание зафиксировали на территории частного предприятия, где после удара вспыхнул пожар.

На опубликованных кадрах видны интенсивное пламя, освещающее ночное небо, и густые клубы дыма над местом возгорания.

"Есть попадание по частному предприятию, там возник пожар", — сообщил Семикин.

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По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. При этом информация о возможных повреждениях и других последствиях удара еще уточняется.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал об оценке Владимиром Зеленским роли Украины в развитии европейских оборонных возможностей. Президент заявил, что полученный в ходе войны опыт помогает партнерам избегать многомиллиардных расходов на проверку военных технологий в реальных боевых условиях.

Также Новини.LIVE сообщал о переговорах Зеленского и главы НАТО Марка Рютте на фоне усиления российских воздушных атак. Глава государства обратил внимание на масштабы применения Россией ударных дронов и баллистических ракет против Украины.

Запорожье Запорожская область обстрелы война в Украине Запорожская ОВА
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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