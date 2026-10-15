Запоріжжя атакувала Росія: на приватному підприємстві виникла пожежа

Полум'я з місця пожежі. Фото: Запорізька ОВА

У четвер, 15 жовтня, російські війська завдали чергового удару по Запоріжжю, внаслідок якого виникла пожежа на території приватного підприємства. За попередньою інформацією, постраждалих унаслідок атаки немає, однак дані про наслідки обстрілу продовжують уточнювати, а на оприлюднених кадрах видно масштабне займання та густий дим.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на виконувача обов'язків очільника Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семикіна.

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Дим на місці пожежі. Фото: Запорізька ОВА

Наслідки російського удару по Запоріжжю

За інформацією керівника Запорізької ОВА, російські війська атакували обласний центр. Влучання зафіксували на території приватного підприємства, де після удару спалахнула пожежа.

На оприлюднених кадрах видно інтенсивне полум'я, яке освітлює нічне небо, та густі клуби диму над місцем займання.

"Є влучання по приватному підприємству, там виникла пожежа", — повідомив Семикін.

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За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав. При цьому інформація про можливі пошкодження та інші наслідки удару ще уточнюється.

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