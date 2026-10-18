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Головна Новини дня РФ вдарила по будинку у Запоріжжі: загинула жінка

РФ вдарила по будинку у Запоріжжі: загинула жінка

Ua ru
18 жовтня 2026 02:12
Атака на Запоріжжя 18 жовтня - пошкоджено будинок, загинула жінка t.me/zoda_gov_ua
Пошкоджений будинок у Запоріжжі. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Російські окупанти в ніч проти 18 жовтня завдали удар по Запоріжжю. Ворог влучив прямо у житловий будинок, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької ОВА.

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Наслідки обстрілу Запоріжжя 18 жовтня

За даними Повітряних сил ЗСУ, приблизно о 00:55 в напрямку Запоріжжя було зафіксовано рух російського безпілотника.

Наразі глава Запорізької ОВА Михайло Семікін поінформував, що наразі вже зафіксовані наслідки атаки.

"У Запоріжжі є влучання у житловий будинок. На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула 27-річна жінка. Щирі співчуття рідним і близьким", — написав він у Telegram.

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Він додав, що інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

Запоріжжя під ударом 18 жовтня - що відомо
Пост глави ОВА. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, під ранок 17 жовтня росіяни знову атакували балістикою комбінат "Запоріжсталь". Це був вже п'ятий обстріл об'єкта.

Також ми писали, що зранку 17 жовтня у Запоріжжі були атаковані житлові будинки. Через ворожу атаку постраждали люди.

вибух Запоріжжя обстріли загиблі руйнування
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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