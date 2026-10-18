РФ вдарила по будинку у Запоріжжі: загинула жінка
Російські окупанти в ніч проти 18 жовтня завдали удар по Запоріжжю. Ворог влучив прямо у житловий будинок, внаслідок чого загинула жінка.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької ОВА.
Наслідки обстрілу Запоріжжя 18 жовтня
За даними Повітряних сил ЗСУ, приблизно о 00:55 в напрямку Запоріжжя було зафіксовано рух російського безпілотника.
Наразі глава Запорізької ОВА Михайло Семікін поінформував, що наразі вже зафіксовані наслідки атаки.
"У Запоріжжі є влучання у житловий будинок. На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула 27-річна жінка. Щирі співчуття рідним і близьким", — написав він у Telegram.
Він додав, що інформація щодо інших постраждалих уточнюється.
Як повідомляли Новини.LIVE, під ранок 17 жовтня росіяни знову атакували балістикою комбінат "Запоріжсталь". Це був вже п'ятий обстріл об'єкта.
Також ми писали, що зранку 17 жовтня у Запоріжжі були атаковані житлові будинки. Через ворожу атаку постраждали люди.