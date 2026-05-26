Россия атаковала Запорожье: ранения получили 12 человек

Дата публикации 26 мая 2026 17:38
Последствия российского обстрела Запорожья 26 мая. Фото: Запорожская ОВА

Российские оккупанты во вторник, 26 мая, атаковали Запорожье. Под удар попал Александровский район города. В результате обстрела ранения получили 12 человек.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Ксения Клещенко.

Российский обстрел Запорожья 26 мая

Взрывной волной и обломками повреждены нежилое здание и легковые автомобили, из которых некоторые вспыхнули, но спасатели оперативно затушили огонь.

Обстріл Запоріжжя 26 травня
Последствия российского обстрела Запорожья. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

По информации главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, медики оказывают помощь всем пострадавшим. Он сообщил, что 17 многоквартирных домов и нежилые здания повреждены в результате вражеской атаки на город.

Російський обстріл Запоріжжя 26 травня
Удар России по Запорожью 26 мая. Фото: Новости.LIVE/Ксения Клещенко

"Специалисты райгосадминистрации фиксируют разрушения — повреждены кровли, разбиты окна и балконы. Коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий — закрывают окна листами OCB. На месте работают и благотворительные организации", — отметил Федоров.

Обстріл Запоріжжя 26 травня
Поврежденный автомобиль в результате российского обстрела Запорожья. Фото: Запорожская ОВА

Владелица поврежденного дома Ксения в комментарии Новини.LIVE рассказала, что почувствовала сильный толчок и взрыв, а затем звук как летит стекло и падает часть балкона.

"На мое счастье в этот момент я только зашла в ванную комнату, и через минуту почувствовала сильный толчок и взрыв. Затем был звук, как летит мое стекло и падает кусок моего балкона. Теперь у меня нет балкона", — говорит она.

Російська атака на Запоріжжя 26 травня
Последствия атаки России на Запорожье. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

Сейчас девушка начала процесс фиксации убытков. Ситуация также осложняется тем, что она является вдовой погибшего военнослужащего, поэтому сейчас ей приходится одновременно заниматься оформлением права на дополнительную государственную социальную поддержку.

Удар Росії по Запоріжжю 26 травня
Уничтоженный автомобиль в результате российского обстрела Запорожья. Фото: Запорожская ОВА

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 26 мая российские оккупанты атаковали Украину баллистикой и дронами. Силы ПВО сбили 111 вражеских беспилотников.

А 25 мая Россия нанесла удар по Павлограду в Днепропетровской области. В результате обстрела повреждены многоэтажка, автомобили и прилегающая территория. Известно о десяти раненых.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
