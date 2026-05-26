Россия атаковала Запорожье: ранения получили 12 человек

Российские оккупанты во вторник, 26 мая, атаковали Запорожье. Под удар попал Александровский район города. В результате обстрела ранения получили 12 человек.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Ксения Клещенко.

Взрывной волной и обломками повреждены нежилое здание и легковые автомобили, из которых некоторые вспыхнули, но спасатели оперативно затушили огонь.

По информации главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, медики оказывают помощь всем пострадавшим. Он сообщил, что 17 многоквартирных домов и нежилые здания повреждены в результате вражеской атаки на город.

"Специалисты райгосадминистрации фиксируют разрушения — повреждены кровли, разбиты окна и балконы. Коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий — закрывают окна листами OCB. На месте работают и благотворительные организации", — отметил Федоров.

Владелица поврежденного дома Ксения в комментарии Новини.LIVE рассказала, что почувствовала сильный толчок и взрыв, а затем звук как летит стекло и падает часть балкона.

"На мое счастье в этот момент я только зашла в ванную комнату, и через минуту почувствовала сильный толчок и взрыв. Затем был звук, как летит мое стекло и падает кусок моего балкона. Теперь у меня нет балкона", — говорит она.

Сейчас девушка начала процесс фиксации убытков. Ситуация также осложняется тем, что она является вдовой погибшего военнослужащего, поэтому сейчас ей приходится одновременно заниматься оформлением права на дополнительную государственную социальную поддержку.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 26 мая российские оккупанты атаковали Украину баллистикой и дронами. Силы ПВО сбили 111 вражеских беспилотников.

А 25 мая Россия нанесла удар по Павлограду в Днепропетровской области. В результате обстрела повреждены многоэтажка, автомобили и прилегающая территория. Известно о десяти раненых.