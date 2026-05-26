Головна Новини дня Росія атакувала Запоріжжя: поранення отримали 12 людей

Дата публікації: 26 травня 2026 17:38
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 26 травня. Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти у вівторок, 26 травня, атакували Запоріжжя. Під удар потрапив Олександрівський район міста. Внаслідок обстрілу поранення отримали 12 людей.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені нежитлова будівля та легкові автомобілі, з яких деякі спалахнули, але рятувальники оперативно затушили вогонь.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

За інформацією очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, медики надають допомогу усім постраждалим. Він повідомив, що 17 багатоквартирних будинків та нежитлові будівлі пошкоджені внаслідок ворожої атаки на місто.

Удар Росії по Запоріжжю 26 травня. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

"Фахівці райдержадміністрації фіксують руйнування — пошкоджені покрівлі, розбиті вікна та балкони. Комунальники вже приступили до ліквідації наслідків — закривають вікна листами OCB. На місці працюють і благодійні організації", — зазначив Федоров.

Пошкоджений автомобіль внаслідок російського обстрілу Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Власниця пошкодженого будинку Ксенія у коментарі Новини.LIVE розповіла, що відчула сильний поштовх та вибух, а потім звук як летить скло та падає частина балкона.

"На моє щастя в цей момент я тільки зайшла до ванної кімнати, і за хвилину відчула сильний поштовх та вибух. Потім був звук, як летить моє скло і падає шматок мого балкона. Тепер у мене немає балкона", — каже вона.

Наслідки атаки Росії на Запоріжжя. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

Наразі дівчина почала процес фіксації збитків. Ситуація також ускладнюється тим, що вона є вдовою загиблого військовослужбовця, тож наразі їй доводиться одночасно займатися оформленням права на додаткову державну соціальну підтримку.

Знищений автомобіль внаслідок російського обстрілу Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 26 травня російські окупанти атакували Україну балістикою та дронами. Сили ППО збили 111 ворожих безпілотників.

А 25 травня Росія завдала удару по Павлограду в Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку, автомобілі та прилеглу територію. Відомо про десятьох поранених.

війна Запоріжжя обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
