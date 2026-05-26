РФ атакувала Україну балістикою та дронами: ППО знешкодила 111 цілей

Мобільна група ППО.

Російські війська у ніч проти 26 травня здійснили чергову масовану атаку по території України, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Є влучання дев'яти ударних дронів і ракет на 11 локаціях.

У Повітряні сили Збройних сил України.

Обстріл України 26 травня

У Повітряних силах розповіли, що з 18:00 25 травня ворог запустив дві балістичні ракети "Іскандер-М" із території Ростовської області РФ та тимчасово окупованого Криму. Крім того, окупанти атакували 122 ударними дронами типу Shahed, а також безпілотниками "Гербера", "Італмас" і дронами-імітаторами "Пародія".

Пуски БпЛА здійснювалися з напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське у тимчасово окупованому Криму.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО.

Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони знищили або подавили 111 ворожих безпілотників на півночі, сході та півдні країни.

Водночас зафіксовано влучання дев'яти ударних дронів і ракет на 11 локаціях. Також уламки збитих БпЛА впали ще у трьох місцях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває і в повітряний простір України заходять нові групи російських дронів. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Як писали Новини.LIVE, 25 травня росіяни вдарили по Павлограду. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерховий будинок, автомобілі та прилеглу територію, постраждали щонайменше п'ятеро людей.

Того ж дня РФ скинула авіабомбу на багатоповерхівку у Дружківці на Донеччині. Через ворожі обстріли загинула 70-річна пенсіонерка, також є поранені.