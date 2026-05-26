Главная / Новости дня / РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: ПВО обезвредила 111 целей

Дата публикации 26 мая 2026 10:53
Мобильная группа ПВО. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Российские войска в ночь на 26 мая совершили очередную массированную атаку по территории Украины, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Есть попадания девяти ударных дронов и ракет на 11 локациях.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Обстрел Украины 26 мая

В Воздушных силах рассказали, что с 18:00 25 мая враг запустил две баллистические ракеты "Искандер-М" с территории Ростовской области РФ и временно оккупированного Крыма. Кроме того, оккупанты атаковали 122 ударными дронами типа Shahed, а также беспилотниками "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия".

Пуски БпЛА осуществлялись с направлений Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы

По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 111 вражеских беспилотников на севере, востоке и юге страны.

В то же время зафиксировано попадание девяти ударных дронов и ракет на 11 локациях. Также обломки сбитых БпЛА упали еще в трех местах.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается и в воздушное пространство Украины заходят новые группы российских дронов. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Как писали Новини.LIVE, 25 мая россияне ударили по Павлограду. В результате удара повреждены многоэтажный дом, автомобили и прилегающая территория, пострадали по меньшей мере пять человек.

В тот же день РФ сбросила авиабомбу на многоэтажку в Дружковке Донецкой области. Из-за вражеских обстрелов погибла 70-летняя пенсионерка, также есть раненые.

Карина Приходько - Редактор
