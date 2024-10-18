Почему российских журналистов пустили на мероприятие НАТО — объяснение Альянса

Мероприятие НАТО. Иллюстративное фото: nato.int

Российские пропагандисты были допущены на заседание министров обороны НАТО в Брюсселе. На мероприятии были представители двух российских медиа, также находился журналист из Беларуси.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец в пятницу, 18 октября.

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Для украинских журналистов стало неожиданностью допущение представителей российских пропагандистских медиа на мероприятие НАТО.

"Здесь присутствуют два российских медиа. Это "Новая газета" и "Медиазона". Также присутствует журналист из Беларуси, однако непонятно, из какого именно он медиа, поскольку они с нами не общаются, а мы тем более", — рассказывает Остаповец.

В НАТО объяснили допущение журналистов из России на мероприятие тем, что следует держать связь с российской аудиторией.

"Для нас, для украинских журналистов, это неприятная неожиданность", — подытожила Остаповец.

Напомним, 17 октября в Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Президент Украины заявил, что Украина уже является частью Альянса, ведь украинские военные удерживают фронт с оружием со всего мира.

В свою очередь, Рютте отметил, что НАТО рассмотрело и учло разработанный Украиной План победы, но еще много деталей этой инициативы нужно обсудить. Он также подчеркнул, что путь Украины к членству в Альянсе необратим, однако когда это произойдет, пока неизвестно.