Чому російських журналістів пустили на захід НАТО — пояснення Альянсу

Захід НАТО. Ілюстративне фото: nato.int

Російських пропагандистів пустили на засідання міністрів оборони НАТО у Брюсселі. На заході були представники двох російських медіа, також був журналіст з Білорусі.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець у п'ятницю, 18 жовтня.

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Для українських журналістів стало несподіванкою допущення представників російських пропагандистських медіа на захід НАТО.

"Тут присутні два російські медіа. Це "Новая газета" та "Медіазона". Також присутній журналіст із Білорусі, проте незрозуміло, з якого саме він медіа, оскільки вони з нами не спілкуються, а ми тим більше", — розповідає кореспондентка.

У НАТО пояснили допущення журналістів з Росії на захід тим, що потрібно тримати зв'язок з російською аудиторією в тому числі.

"Для нас, для українських журналістів, це неприємна несподіванка", — підсумувала Остаповець.

Нагадаємо, 17 жовтня в Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів переговори з генсеком НАТО Марком Рютте. Президент України заявив, що Україна вже є частиною Альянсу, адже українські військові тримають фронт зі зброєю зі всього світу.

Своєю чергою, Рютте зазначив, що НАТО розглянуло та врахувало розроблений Україною План перемоги, але ще багато деталей цієї ініціативи потрібно обговорити. Він також підкреслив, що шлях України до членства в Альянсі є незворотним, проте коли це станеться, наразі невідомо.