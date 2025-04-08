Зеленский едет в ЮАР, но россияне пытаются все сорвать — как именно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новости.LIVE

Это одновременно смешная и грустная история, которая в очередной раз наглядно показывает, как именно действует российская пропаганда. Поэтому, уважаемые читатели, надеваем белые халаты, начинаем называть друг друга коллегами, и готовимся изучать конкретный кейс заразы по имени "фейки из РФ".

Президент Украины Владимир Зеленский планирует свой визит в ЮАР, который состоится уже скоро, 10 апреля, и который уже стал объектом внимания со стороны российских фейкометов, пишет портал Новини.LIVE.

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Очень похоже на то, что россияне хотят этот визит банально сорвать. Каким образом? Единственным, каким они умеют — тотальной ложью.

Итак, перед вами смешная и грустная история о Владимире Зеленском и платиновой шахте в ЮАР. А еще, конечно же, о Гитлере, куда же без него. Но давайте обо всем по порядку.

Зеленский "приобрел" шахту в ЮАР

ЮАР, как известно, чрезвычайно богата полезными ископаемыми. Поэтому, очевидно, большой процент работы в этой стране связан именно с этой сферой.

В ЮАР добывают металлы платиновой группы, алмазы, железные руды, золото и многое другое, все на самом деле трудно перечислить, потому что у нас на серверах банально закончится место.

А еще в ЮАР не то чтобы очень любят иностранцев и этнические меньшинства, на что не так давно обращал внимание президент США Дональд Трамп.

Итак, фундамент фейка, в принципе, просматривается. Поэтому можно начинать "строительство".

Шаг 1. Тема

Особенность российской пропаганды в том, что она практически никогда не придумывает тяжелых инфоповодов. Как правило, они очень просты и понятны читателю.

"Владимир Зеленский едет в ЮАР, потому что решил приобрести местную платиновую шахту за почти 2 миллиарда долларов".

Ну, то есть, это простая попытка убить двух зайцев (даже трех) — затенить саму поездку президента в ЮАР, превратив ее в вымышленные "бизнес-интересы", расшатать общество в Южной Африке, которое почти ничего не знает о Зеленском и по инерции будет бояться подобных "изменений". Ну и "подкормить" по всему миру любителей теории заговора, которые уверены, что Зеленский "обогащается на войне" (иначе откуда у него такие деньги?).

Шаг 2. Распространение

Далее появляется какой-то африканский сайт с этой новостью. Стартовать нужно оттуда, иначе фейк рискует умереть почти сразу. Найти такой сайт и договориться о публикации для россиян, очевидно, не проблема.

И вот он, новостной сайт из Зимбабве, о котором большинство из вас, конечно же, не слышали:

Фейк о Зеленском. Фото: скриншот

Новость пишется достаточно осторожно, со ссылкой на источники. Конечно же, есть осторожные тематические размышления и инсайды среди рабочих, которые "хотят понимать, что будет дальше".

Интересно, что сейчас на месте новости о Зеленском на этом сайте висит новость о Трампе. В конце концов, это ожидаемо, новость свою задачу уже выполнила.

Новая новость на месте новости о Зеленском. Фото: скриншот

Это только начало. Далее появляются видео. На этот раз это было видео якобы Южноафриканской телевещательной корпорации (SABC News), поданное как обычный новостной сюжет.

Там озвучивают все вышеупомянутое, даже берут комментарий якобы у одного из работников шахты, который выражает свою обеспокоенность.

Естественно, SABC NEWS ТАКОЙ СЮЖЕТ НЕ СНИМАЛА. Это проверить очень легко, достаточно проверить сайт и социальные сети компании:

Сайт SABC News. Фото: скриншот

А сам сюжет, как утверждают Lead Stories, был сделан с помощью искусственного интеллекта.

Кстати, вот собственно само видео. Просто обратите внимание на аккаунт, на котором оно впервые было опубликовано.

На случай, если вам было интересно, как тратятся ваши налоговые доллары - Зеленский только что приобрел 51% акций одной из крупнейших платинодобывающих компаний Южной Африки - Northam Platinum.



Считается, что цена составила около $1,6 млрд. Зеленский посетит ЮАР в апреле... pic.twitter.com/QYHpK91xKP - Johnny Midnight ⚡️ (@its_The_Dr) 4 апреля 2025 г .

Конечно же в конкретный момент включаются российские СМИ, которые начинают "надувать" всю историю. Вот один из примеров, известное росСМИ "Аргументы и факты":

Фейк о Зеленском. Фото: скриншот

Что интересно, в процессе российские СМИ могут перестать ссылаться на иностранцев, а лишний раз пропиарить, например, "Другую Украину" Виктора Медведчука.

Несколько смешным, но важным моментом являются "бэки" российских новостей, в которых они, как правило, стараются вспомнить всю ерунду, которую они ранее писали о президенте Украины.

Ну вот, просто один из популярных примеров:

Фейк о Зеленском. Фото: скриншот

Шаг 3. Результат

И вот здесь многое зависит от оперативной реакции на фейк, так он будет иметь меньше шансов укорениться в обществе. Ну и конечно же от здравого смысла, что всегда очень важно при чтении новостей.

Относительно реакции. Она была. И была от тех, от кого должна была быть в первую очередь — от самой компании.

"Обращаем внимание, что все статьи, видео и посты в соцсетях, которые утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский покупает долю в Northam Platinum, являются фейковыми новостями.

Northam подтверждает, что наша доля акций остается неизменной", — цитируют Northam Platinum Lead Stories.

Что подводит нас к важной аксиоме: когда вы видите какую-то очень резонансную новость, ищите официальные подтверждения, или хотя бы источники, которые имеют хорошую репутацию.

Иначе наш президент "с помощью" вранья россиян со временем под гневные возгласы пользователей соцсетей скупит половину мира.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал наиболее эффективную гарантию безопасности для украинцев. Он считает, что украинская армия должна быть достаточно сильной, и на этом фундаменте будет построена вся архитектура безопасности.

Ранее Зеленский обратился к странам-союзникам, призывая помочь в усилении ПВО, которая продолжает отражать российские атаки.

Президент также напомнил, что молчание стран только подстрекает Россию на новые преступления, как то варварский обстрел Кривого Рога.