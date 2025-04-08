Зеленский їде до ПАР, але росіяни намагаються все зірвати — як саме

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Це одночасно смішна та сумна історія, яка вчергове наочно показує, як саме діє російська пропаганда. Тому, шановні читачі, вдягаємо білі халати, починаємо називати один одного колегами, та готуємось вивчати конкретний кейс зарази на ім'я "фейки з РФ".

Президент України Володимир Зеленський планує свій візит до ПАР, який відбудеться вже незабаром, 10 квітня, і який вже став об'єктом уваги з боку російських фейкометів, пише портал Новини.LIVE.

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Дуже схоже на те, що росіяни хочуть цей візит банально зірвати. Яким чином? Єдиним, яким вони вміють — тотальною брехнею.

Отже, перед вами смішна та сумна історія про Володимира Зеленського та платинову шахту в ПАР. А ще, звісно ж, про Гітлера, куди ж без нього. Але давайте про все по черзі.

Зеленський "придбав" шахту в ПАР

ПАР, як відомо, надзвичайно багата корисними копалинами. Тому, очевидно, великий відсоток роботи в цій країні пов'язаний саме з цією сферою.

В ПАР видобувають метали платинової групи, алмази, залізні руди, золото і багато іншого, все насправді важко перерахувати, тому що в нас на серверах банально закінчиться місце.

А ще в ПАР не те щоб дуже люблять іноземців і етнічні меншини, на що не так давно звертав увагу президент США Дональд Трамп.

Отже, фундамент фейку, в принципі, проглядається. Тому можна починати "будівництво".

Крок 1. Тема

Особливість російської пропаганди в тому, що вона практично ніколи не придумує важких інфоприводів. Як правило, вони дуже прості та зрозумілі читачу.

"Володимир Зеленський їде до ПАР, тому що вирішив придбати місцеву платинову шахту за майже 2 мільярди доларів".

Ну тобто, це проста спроба вбити двох зайців (навіть, трьох) — затінити саму поїздку президента до ПАР, перетворивши її на вигадані "бізнес-інтереси", розхитати суспільство в Південній Африці, яке майже нічого не знає про Зеленського і за інерцією буде боятись подібних "змін". Ну і "підкормити" по всьому світу любителів теорії змови, які впевнені, що Зеленський "збагачується на війні" (інакше звідки в нього такі гроші?).

Крок 2. Розповсюдження

Далі з'являється якийсь африканський сайт з цією новиною. Стартувати потрібно звідти, інакше фейк ризикує померти майже відразу. Знайти такий сайт та домовитись про публікацію для росіян, очевидно, не проблема.

І ось він, новинний сайт із Зімбабве, про який більшість з вас, звісно ж, не чула:

Фейк про Зеленського. Фото: скриншот

Новина пишеться досить обережно, з посиланням на джерела. Звісно ж, є обережні тематичні роздуми та інсайди серед робітників, які "хочуть розуміти, що буде далі".

Цікаво, що зараз на місці новини про Зеленського на цьому сайті висить новина про Трампа. Зрештою, це очікувано, ця новина своє завдання вже виконала.

Нова новина на місці новини про Зеленського. Фото: скриншот

Це тільки початок. Далі з'являються відео. Цього разу це було відео нібито Південноафриканської телемовної корпорації (SABC News), подане як звичайний новинний сюжет.

Там озвучують все вищезгадане, навіть беруть коментар нібито у одного із працівників шахти, який висловлює свою занепокоєність.

ЗВІСНО Ж, SABC NEWS ТАКИЙ СЮЖЕТ НЕ ЗНІМАЛА. Це перевірити дуже легко, достатньо перевірити сайт та соціальні мережі компанії:

Сайт SABC News. Фото: скриншот

А сам сюжет, як стверджують Lead Stories, був зроблений за допомогою штучного інтелекту.

До речі, ось власне саме відео. Просто зверніть увагу на акаунт, на якому воно вперше було опубліковане.

In case you were wondering how your tax dollars are being spent – Zelensky just purchased a 51% stake in one of the biggest platinum mining companies in South Africa – Northam Platinum.



The price is believed to be around $1.6B. Zelensky will be visiting South Africa on April… pic.twitter.com/QYHpK91xKP — Johnny Midnight ⚡️ (@its_The_Dr) April 4, 2025

Звісно ж в конкретний момент вмикаються російські ЗМІ, які починають "надувати" всю історію. Ось один із прикладів, відоме росЗМІ "Аргументы и факты":

Фейк про Зеленського. Фото: скриншот

Що цікаво, у процесі російські ЗМІ можуть перестати посилатись на іноземців, а лишній раз пропіарити, наприклад, "Другую Украину" Віктора Медведчука.

Дещо смішним, але важливим моментом є "беки" російських новин, у яких вони, як правило, стараються згадати всю дурню, яку вони раніше писали про президента України.

Ну ось, просто один із популярних прикладів:

Фейк про Зеленського. Фото: скриншот

Крок 3. Результат

І от тут багато що залежить від оперативної реакції на фейк, так він матиме менше шансів вкорінитись у суспільстві. Ну і звісно ж від здорового глузду, що завжди дуже важливо під час читання новин.

Щодо реакції. Вона була. І була від тих, від кого мала бути в першу чергу — від самої компанії.

"Звертаємо увагу, що всі статті, відео та пости в соцмережах, які стверджують, що президент України Володимир Зеленський купує частку в Northam Platinum, є фейковими новинами.

Northam підтверджує, що наша частка акцій залишається незмінною", — цитують Northam Platinum Lead Stories.

Що підводить нас до важливої аксіоми. Коли ви бачите якусь дуже резонансну новину, шукайте офіційні підтвердження, або хоча б джерела, які мають хорошу репутацію.

Інакше наш президент "за допомогою" росіян з часом під гнівні вигуки користувачів соцмереж скупить половину світу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав найбільш ефективну гарантію безпеки для українців. Він вважає, що українська армія має бути достатньо сильною, і на цьому фундаменті буде побудована вся архітектура безпеки.

Раніше Зеленський звернувся до країн-союзників, закликаючи допомогти у підсиленні ППО, яка продовжує відбивати російські атаки.

Президент також нагадав, що мовчання країн тільки підбурює Росію на нові злочини, як то варварський обстріл Кривого Рогу.