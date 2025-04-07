Зеленський заявив, що ЗСУ — найефективніша гарантія безпеки

Зеленський назвав найбільш ефективну гарантію безпеки для України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільш ефективною гарантією безпеки для українців є саме Сили оборони. Тому українська армія має бути достатньо сильною.
Відповідний допис він оприлюднив у Telegram у понеділок, 7 квітня.
Сильна армія — гарантія безпеки
"Найперша та найбільш ефективна для України гарантія нашої безпеки — це Сили оборони нашої держави та Сили безпеки, відповідна мотивація, забезпечення, увесь необхідний оборонний потенціал", — зазначив президент.
Він вважає, що українська армія має бути достатньо сильною, і на цьому фундаменті будується вся інша архітектура безпеки. Тому українці завжди мають пам'ятати, як багато залежить саме від нашої армії.
Нагадаємо, Зеленський звернувся до країн-союзників із закликом посилити українську ППО.
За його словами, лише за попередній тиждень Росія обстріляла Україну понад 30 ракетами та 670 ударними дронами.
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