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Зеленський назвав найбільш ефективну гарантію безпеки для України

7 квітня 2025 12:05
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський заявив, що ЗСУ — найефективніша гарантія безпеки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільш ефективною гарантією безпеки для українців є саме Сили оборони. Тому українська армія має бути достатньо сильною.

Відповідний допис він оприлюднив у Telegram у понеділок, 7 квітня.

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Сильна армія — гарантія безпеки

"Найперша та найбільш ефективна для України гарантія нашої безпеки — це Сили оборони нашої держави та Сили безпеки, відповідна мотивація, забезпечення, увесь необхідний оборонний потенціал", — зазначив президент.

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Зеленський назвав найбільш ефективну гарантію безпеки для України - фото 1

Він вважає, що українська армія має бути достатньо сильною, і на цьому фундаменті будується вся інша архітектура безпеки. Тому українці завжди мають пам'ятати, як багато залежить саме від нашої армії.

 

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський звернувся до країн-союзників із закликом посилити українську ППО.

За його словами, лише за попередній тиждень Росія обстріляла Україну понад 30 ракетами та 670 ударними дронами.

Володимир Зеленський ЗСУ переговори армія війна в Україні
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