Обстріли України — за тиждень Росія випустила по Україні понад 1460 КАБів та 670 дронів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

За останній тиждень Росія випустила по Україні понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більше ніж 30 ракет різних типів. Інтенсивність атак зростає.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у X в неділю, 6 квітня.

Реклама

Читайте також:

The pressure on Russia is still insufficient, and the daily Russian strikes on Ukraine prove it. Last night, ballistic missiles were launched against Kyiv, while attack drones targeted the region. Strikes also hit the Mykolaiv, Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi, and Cherkasy regions.… pic.twitter.com/VNAGmZ4Yfr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2025

Реакція Зеленського на обстріли

За словами Зеленського, інтенсивність російський атак зростає. Цієї ночі РФ завдала ударів балістичними ракетами по Києву, а також запустила дрони-камікадзе по Київській області. Під обстрілами опинилися також Миколаївська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

"Кількість повітряних атак зростає. Так Росія показує свої справжні наміри – продовжувати терор, поки світ це дозволяє", — йдеться у повідомленні.

Глава держави наголосив, що кожен із партнерів має зробити висновки, адже Росія не збирається зупиняти війну. Президент закликав посилювати тиск на агресора й спрямувати всі зусилля на забезпечення безпеки та мирного врегулювання.

"Такі атаки – відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля. Кожен із партнерів побачив – Америка, уся Європа, весь світ, — що Росія збирається далі воювати й убивати. Тому жодного послаблення тиску не може бути. Варто спрямовувати всі сили заради гарантування безпеки та наближення миру", — сказав український лідер.

Зеленський також висловив співчуття родинам загиблих та подякував усім українським службам, які рятують і допомагають людям у надскладних умовах.

Повідомлення Зеленського в Facebook

Нагадаємо, у ніч проти 6 квітня протиповітряна оборона збила 13 російських ракет та 40 дронів. А по Києву вночі окупанти вдарили балістичними ракетами.