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Зеленський сказав, скільки цілей РФ випустила за тиждень

6 квітня 2025 12:34
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріли України — за тиждень Росія випустила по Україні понад 1460 КАБів та 670 дронів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

За останній тиждень Росія випустила по Україні понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більше ніж 30 ракет різних типів. Інтенсивність атак зростає.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у X в неділю, 6 квітня.

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Реакція Зеленського на обстріли

За словами Зеленського, інтенсивність російський атак зростає. Цієї ночі РФ завдала ударів балістичними ракетами по Києву, а також запустила дрони-камікадзе по Київській області. Під обстрілами опинилися також Миколаївська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

"Кількість повітряних атак зростає. Так Росія показує свої справжні наміри – продовжувати терор, поки світ це дозволяє", — йдеться у повідомленні.

Глава держави наголосив, що кожен із партнерів має зробити висновки, адже Росія не збирається зупиняти війну. Президент закликав посилювати тиск на агресора й спрямувати всі зусилля на забезпечення безпеки та мирного врегулювання.

"Такі атаки – відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля. Кожен із партнерів побачив – Америка, уся Європа, весь світ, — що Росія збирається далі воювати й убивати. Тому жодного послаблення тиску не може бути. Варто спрямовувати всі сили заради гарантування безпеки та наближення миру", — сказав український лідер.

Зеленський також висловив співчуття родинам загиблих та подякував усім українським службам, які рятують і допомагають людям у надскладних умовах.

Зеленський про обстріли
Повідомлення Зеленського в Facebook

Нагадаємо, у ніч проти 6 квітня протиповітряна оборона збила 13 російських ракет та 40 дронів. А по Києву вночі окупанти вдарили балістичними ракетами.

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