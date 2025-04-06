Обстрелы Украины — за неделю Россия выпустила по Украине более 1460 КАБов и 670 дронов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

За последнюю неделю Россия выпустила по Украине более 1460 управляемых авиационных бомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет различных типов. Интенсивность атак растет.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в X в воскресенье, 6 апреля.

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Давление на Россию все еще недостаточно, и ежедневные российские удары по Украине доказывают это. Прошлой ночью по Киеву были запущены баллистические ракеты, а по области были нацелены ударные беспилотники. Удары также нанесли по Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областям.... pic.twitter.com/VNAGmZ4Yfr - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 6 апреля 2025 г .

Реакция Зеленского на обстрелы

По словам Зеленского, интенсивность российский атак растет. Этой ночью РФ нанесла удары баллистическими ракетами по Киеву, а также запустила дроны-камикадзе по Киевской области. Под обстрелами оказались также Николаевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

"Количество воздушных атак растет. Так Россия показывает свои истинные намерения — продолжать террор, пока мир это позволяет", — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что каждый из партнеров должен сделать выводы, ведь Россия не собирается останавливать войну. Президент призвал усиливать давление на агрессора и направить все усилия на обеспечение безопасности и мирного урегулирования.

"Такие атаки — ответ Путина на все международные дипломатические усилия. Каждый из партнеров увидел — Америка, вся Европа, весь мир, — что Россия собирается дальше воевать и убивать. Поэтому никакого ослабления давления не может быть. Стоит направлять все силы ради обеспечения безопасности и приближения мира", — сказал украинский лидер.

Зеленский также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил все украинские службы, которые спасают и помогают людям в сверхсложных условиях.

Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, в ночь на 6 апреля противовоздушная оборона сбила 13 российских ракет и 40 дронов. А по Киеву ночью оккупанты ударили баллистическими ракетами.