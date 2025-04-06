РФ атакувала дронами та ракетами — скільки цілей збила ППО

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: УНІАН

Російські війська в ніч проти неділі, 6 квітня, завдали комбінованого удару по Україні. Протиповітряна оборона збила 13 ракет та 40 дронів.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Атака на Україну 6 квітня

Вночі окупанти запустили по Україні 132 засоби повітряного нападу: 23 ракети різних типів та 109 ударних БпЛА. З них:

дев'ять крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

вісім крилатих ракет "Калібр";

шість балістичних ракет "Іскандер-М";

109 безпілотників.

Повітряний напад ворога відбивала українська авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони. Станом на 10:00 підтверджено збиття 53 повітряних цілей: шести крилатих ракет Х-101/Х-55СМ, шести крилатих ракет "Калібр", одної балістичної ракети "Іскандер-М" та 40 ударних дронів "шахед".

Ще 53 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені. Внаслідок атак постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина.

Збиті цілі РФ. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, сьогодні від російських атак постраждала столиця: зафіксовано пожежі в Дарницькому, Оболонському та Солом'янському районах. Відомо про одну жертву та трьох поранених.

Також у Київській області через обстріл зруйновано АЗС, кілька будівель та знищено транспортні засоби.

Миколаїв та Куп'янськ також здригнулися від ударів ворога: у Миколаєві влучання в житловій забудові, четверо поранених. А в Куп'янську КАБ скинули на житлову багатоповерхівку.

Крім того, загарбники атакували Суми: там пошкоджено підприємство та адміністративну будівлю.