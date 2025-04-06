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У Миколаєві зросла кількість постраждалих від атаки РФ

6 квітня 2025 08:24
Євгенія Брюховецька - редактор
Удар по житловому сектору Миколаєва — зросла кількість поранених
Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські загарбники в ніч проти неділі, 6 квітня, атакували житловий сектор Миколаєва дронами. Кількість поранених зросла до чотирьох людей.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім у Telegram.

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Атака на Миколаїв 6 квітня

Росія запустила по Миколаєву дрони "шахед", внаслідок падіння уламків яких виникло дві пожежі у приватних домоволодіннях. Їх оперативно ліквідували рятувальники.

Ракетна атака по приватному сектору Миколаєва: пошкоджені будинки
Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС
Пожежа в одному з будинків після удару по Миколаєву
Пожежа після удару. Фото: ДСНС
Займання газової труби у Миколаєві після обстрілу 6 квітня
Автомобіль ДСНС. Фото: ДСНС
Троє жінок постраждали внаслідок атаки на житловий район Миколаєва
Медики на місці атаки. Фото: ДСНС

Також відомо про пошкодження 13 приватних будинків та автомобіля. Через російські удари поранено чотири людини: 49-річну жінку, 67-річну жінку, 72-річну жінку та 57-річного чоловіка. Наразі всі перебувають у стабільному стані, лікуватимуться амбулаторно. 

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Скриншот допису Кіма

У ДСНС уточнили, що в одному з приватних будинків виникла пожежа на площі 30 квадратних метрів, в іншому — сталося займання газової труби. 

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу приватного сектору
Рятувальник. Фото: ДСНС
Розтрощені фасади та уламки на подвір’ях після атаки на Миколаїв
Рятувальник гасить осередок займання. Фото: ДСНС
Момент ліквідації наслідків обстрілу — фото з місця подій
Пожежа після удару РФ. Фото: ДСНС

"До ліквідації наслідків залучалось 15 рятувальників, три спецавтомобілі, група радіаційного, хімічного та біологічного захисту, поліція, медики, Червоний Хрест та аварійні служби", —  додали рятувальники.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, вночі у Миколаєві було чутно вибухи. До ліквідації наслідків атаки дронів залучали 15 вогнеборців та три спецавтомобілі. 

Також ворог вдарив авіабомбою по Куп'янську на Харківщині, влучивши у житлову багатоповерхівку.

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