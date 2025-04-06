Удар по житловому сектору Миколаєва — зросла кількість поранених

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

Російські загарбники в ніч проти неділі, 6 квітня, атакували житловий сектор Миколаєва дронами. Кількість поранених зросла до чотирьох людей.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім у Telegram.

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Атака на Миколаїв 6 квітня

Росія запустила по Миколаєву дрони "шахед", внаслідок падіння уламків яких виникло дві пожежі у приватних домоволодіннях. Їх оперативно ліквідували рятувальники.

Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС

Пожежа після удару. Фото: ДСНС

Автомобіль ДСНС. Фото: ДСНС

Медики на місці атаки. Фото: ДСНС

Також відомо про пошкодження 13 приватних будинків та автомобіля. Через російські удари поранено чотири людини: 49-річну жінку, 67-річну жінку, 72-річну жінку та 57-річного чоловіка. Наразі всі перебувають у стабільному стані, лікуватимуться амбулаторно.

Скриншот допису Кіма

У ДСНС уточнили, що в одному з приватних будинків виникла пожежа на площі 30 квадратних метрів, в іншому — сталося займання газової труби.

Рятувальник. Фото: ДСНС

Рятувальник гасить осередок займання. Фото: ДСНС

Пожежа після удару РФ. Фото: ДСНС

"До ліквідації наслідків залучалось 15 рятувальників, три спецавтомобілі, група радіаційного, хімічного та біологічного захисту, поліція, медики, Червоний Хрест та аварійні служби", — додали рятувальники.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, вночі у Миколаєві було чутно вибухи. До ліквідації наслідків атаки дронів залучали 15 вогнеборців та три спецавтомобілі.

Також ворог вдарив авіабомбою по Куп'янську на Харківщині, влучивши у житлову багатоповерхівку.