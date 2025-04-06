Обстріл Миколаєва 5 квітня — пошкоджено житлові будинки і автомобілі

Рятувальник на місці події у Миколаєві. Фото: t.me/dsns_mykolaiv

Пізно ввечері, 5 квітня, російські окупанти атакували житловий сектор Миколаєва дронами. Внаслідок атаки було зафіксовано пошкодження, пожежі, а також відомо про постраждалих.

Про це у Telegram повідомляє канал ДСНС Миколаїв.

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"В результаті обстрілу зафіксовані суттєві пошкодження приватних будинків. За однією з адрес загорілось житло в якому, на щастя, не було людей. Вогнеборці приборкали пожежу площею 30 квадратних метрів... За іншою - сталось займання газової мережі поряд із приватним домоволодінням, його також рятувальники загасили", — йдеться у повідомленні.

Пожежа на місці події. Фото: t.me/dsns_mykolaiv

У ДСНС поінформували, що станом на зараз відомо про трьох постраждалих жінок. Одну з них було госпіталізовано до медичного до закладу, двом іншим надали допомогу на місці.

Крім того, через ворожу атаку пошкоджено автомобілі та інші житлові будинки.

"Загалом до ліквідації наслідків від ДСНС залучались 15 вогнеборців, 3 спецавтомобілі. Додатково працювала група РХБЗ АРЗ СП Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Також залучались співробітники правоохоронних органів, патрульної поліції, бригади швидкої медичної допомоги, загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України, аварійні бригади електриків та газовиків", — резюмували надзвичайники.

Нагадаємо, що ввечері, 4 квітня, росіяни атакували ракетою и дронами місто Кривий Ріг. Внаслідок атаки 19 людей загинуло, ще 74 постраждали.

Також ми повідомляли, що сьогодні у всіх населених пунктах України оголошено День жалоби за жертвами атаки в Кривому Розі.