Обстрел Николаева 5 апреля — повреждены жилые дома и автомобили

Спасатель на месте происшествия в Николаеве. Фото: t.me/dsns_mykolaiv

Поздно вечером, 5 апреля, российские оккупанты атаковали жилой сектор Николаева дронами. В результате атаки были зафиксированы повреждения, пожары, а также известно о пострадавших.

Об этом в Telegram сообщает канал ГСЧС Николаев.

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Обстрел Николаева вечером 5 апреля

"В результате обстрела зафиксированы существенные повреждения частных домов. По одному из адресов загорелось жилье в котором, к счастью, не было людей. Пожарные укротили пожар площадью 30 квадратных метров... По другому — произошло возгорание газовой сети рядом с частным домовладением, его также спасатели потушили", — говорится в сообщении.

Пожар на месте происшествия. Фото: t.me/dsns_mykolaiv

В ГСЧС проинформировали, что по состоянию на сейчас известно о трех пострадавших женщинах. Одна из них была госпитализирована в медицинское учреждение, двум другим оказали помощь на месте.

Кроме того, из-за вражеской атаки повреждены автомобили и другие жилые дома.

"Всего к ликвидации последствий от ГСЧС привлекались 15 пожарных, 3 спецавтомобиля. Дополнительно работала группа РХБЗ АРЗ СП Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Также привлекались сотрудники правоохранительных органов, патрульной полиции, бригады скорой медицинской помощи, отряд быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины, аварийные бригады электриков и газовиков", — резюмировали чрезвычайники.

Напомним, что вечером, 4 апреля, россияне атаковали ракетой и дронами город Кривой Рог. В результате атаки 19 человек погибли, еще 74 пострадали.

Также мы сообщали, что сегодня во всех населенных пунктах Украины объявлен День траура по жертвам атаки в Кривом Роге.