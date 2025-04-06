Удар по жилому сектору Николаева - возросло количество раненых

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС

Российские захватчики в ночь на воскресенье, 6 апреля, атаковали жилой сектор Николаева дронами. Количество раненых возросло до четырех человек.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Атака на Николаев 6 апреля

Россия запустила по Николаеву дроны "шахед", в результате падения обломков которых возникло два пожара в частных домовладениях. Их оперативно ликвидировали спасатели.

Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС

Пожар после удара после удара. Фото: ГСЧС

Автомобиль ГСЧС, фото: ГСЧС

Медики на месте атаки. Фото: ГСЧС

Также известно о повреждении 13 частных домов и автомобиля. Из-за российских ударов ранены четыре человека: 49-летняя женщина, 67-летняя женщина, 72-летняя женщина и 57-летний мужчина. Сейчас все находятся в стабильном состоянии, будут лечиться амбулаторно.

Скриншот поста Кима

В ГСЧС уточнили, что в одном из частных домов возник пожар на площади 30 квадратных метров, в другом — произошло возгорание газовой трубы.

Спасатель. Фото: ГСЧС

Спасатель тушит очаг возгорания. Фото: ГСЧС

Пожар после удара РФ. Фото: ГСЧС

"К ликвидации последствий привлекалось 15 спасателей, три спецавтомобиля, группа радиационной, химической и биологической защиты, полиция, медики, Красный Крест и аварийные службы", — добавили спасатели.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, ночью в Николаеве были слышны взрывы. К ликвидации последствий атаки дронов привлекали 15 пожарных и три спецавтомобиля.

Также враг ударил авиабомбой по Купянску на Харьковщине, попав в жилую многоэтажку.