Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Николаеве возросло количество пострадавших от атаки РФ arrow

В Николаеве возросло количество пострадавших от атаки РФ

6 апреля 2025 08:24
Евгения Брюховецкая - редактор
Удар по жилому сектору Николаева - возросло количество раненых
Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские захватчики в ночь на воскресенье, 6 апреля, атаковали жилой сектор Николаева дронами. Количество раненых возросло до четырех человек.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Атака на Николаев 6 апреля

Россия запустила по Николаеву дроны "шахед", в результате падения обломков которых возникло два пожара в частных домовладениях. Их оперативно ликвидировали спасатели.

Ракетна атака по приватному сектору Миколаєва: пошкоджені будинки
Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС
Пожежа в одному з будинків після удару по Миколаєву
Пожар после удара после удара. Фото: ГСЧС
Займання газової труби у Миколаєві після обстрілу 6 квітня
Автомобиль ГСЧС, фото: ГСЧС
Троє жінок постраждали внаслідок атаки на житловий район Миколаєва
Медики на месте атаки. Фото: ГСЧС

Также известно о повреждении 13 частных домов и автомобиля. Из-за российских ударов ранены четыре человека: 49-летняя женщина, 67-летняя женщина, 72-летняя женщина и 57-летний мужчина. Сейчас все находятся в стабильном состоянии, будут лечиться амбулаторно.

null
Скриншот поста Кима

В ГСЧС уточнили, что в одном из частных домов возник пожар на площади 30 квадратных метров, в другом — произошло возгорание газовой трубы.

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу приватного сектору
Спасатель. Фото: ГСЧС
Розтрощені фасади та уламки на подвір’ях після атаки на Миколаїв
Спасатель тушит очаг возгорания. Фото: ГСЧС
Момент ліквідації наслідків обстрілу — фото з місця подій
Пожар после удара РФ. Фото: ГСЧС

"К ликвидации последствий привлекалось 15 спасателей, три спецавтомобиля, группа радиационной, химической и биологической защиты, полиция, медики, Красный Крест и аварийные службы", — добавили спасатели.

null
Скриншот поста ГСЧС

Напомним, ночью в Николаеве были слышны взрывы. К ликвидации последствий атаки дронов привлекали 15 пожарных и три спецавтомобиля.

Также враг ударил авиабомбой по Купянску на Харьковщине, попав в жилую многоэтажку.

Николаев обстрелы Виталий Ким дроны война в Украине атака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама