Ворог атакував Суми дронами — пошкоджено підприємство

РФ атакувала інфраструктуру Сум — пошкоджено підприємство
Російські війська в ніч проти неділі, 6 квітня, завдали удару по Сумах. У місті постраждала цивільна інфраструктура, обійшлося без поранених.
Про це повідомив виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар у Telegram.
Атака на Суми 6 квітня
"Сьогодні вночі ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі нашого міста. Унаслідок атаки БпЛА зазнала пошкоджень територія одного з підприємств", — зазначив Кобзар.
Він уточнив, що також було зруйновано складські приміщення та адміністративну будівлю у місті, пошкоджено 18 одиниць транспорту.
За попередніми даними міської влади, обійшлося без постраждалих внаслідок атаки.
Нагадаємо, вночі ворог вдарив по житловій забудові Миколаєва. Там відомо про чотирьох постраждалих.
У Києві внаслідок атаки РФ балістичними ракетами зруйновано будівлю бізнес-центру в Оболонському районі.
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