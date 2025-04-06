Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow РФ атакувала інфраструктуру Сум — пошкоджено підприємство arrow

РФ атакувала інфраструктуру Сум — пошкоджено підприємство

6 квітня 2025 09:08
Євгенія Брюховецька - редактор
Ворог атакував Суми дронами — пошкоджено підприємство
Рятувальник на місці атаки. Фото: Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти неділі, 6 квітня, завдали удару по Сумах. У місті постраждала цивільна інфраструктура, обійшлося без поранених.

Про це повідомив виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Атака на Суми 6 квітня

"Сьогодні вночі ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі нашого міста. Унаслідок атаки БпЛА зазнала пошкоджень територія одного з підприємств", — зазначив Кобзар.

Нічна атака дронами на Суми: зруйновані складські приміщення підприємства
Пошкоджена будівля. Фото: Нацполіція
Пошкоджена адміністративна будівля після удару по цивільній інфраструктурі у Сумах
Пошкоджені вантажівки. Фото: Нацполіція
18 одиниць транспорту постраждали внаслідок удару БпЛА по Сумах
Пошкодження на місці атаки. Фото: Нацполіція

Він уточнив, що також було зруйновано складські приміщення та адміністративну будівлю у місті, пошкоджено 18 одиниць транспорту. 

За попередніми даними міської влади, обійшлося без постраждалих внаслідок атаки.

null
Скриншот допису Кобзаря

Нагадаємо, вночі ворог вдарив по житловій забудові Миколаєва. Там відомо про чотирьох постраждалих.

У Києві внаслідок атаки РФ балістичними ракетами зруйновано будівлю бізнес-центру в Оболонському районі.

Суми обстріли підприємства війна в Україні атака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама