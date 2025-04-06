Ворог атакував Суми дронами — пошкоджено підприємство

Рятувальник на місці атаки. Фото: Нацполіція

Російські війська в ніч проти неділі, 6 квітня, завдали удару по Сумах. У місті постраждала цивільна інфраструктура, обійшлося без поранених.

Про це повідомив виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар у Telegram.

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"Сьогодні вночі ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі нашого міста. Унаслідок атаки БпЛА зазнала пошкоджень територія одного з підприємств", — зазначив Кобзар.

Пошкоджена будівля. Фото: Нацполіція

Пошкоджені вантажівки. Фото: Нацполіція

Пошкодження на місці атаки. Фото: Нацполіція

Він уточнив, що також було зруйновано складські приміщення та адміністративну будівлю у місті, пошкоджено 18 одиниць транспорту.

За попередніми даними міської влади, обійшлося без постраждалих внаслідок атаки.

Скриншот допису Кобзаря

Нагадаємо, вночі ворог вдарив по житловій забудові Миколаєва. Там відомо про чотирьох постраждалих.

У Києві внаслідок атаки РФ балістичними ракетами зруйновано будівлю бізнес-центру в Оболонському районі.