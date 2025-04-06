Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow РФ атаковала инфраструктуру Сум — повреждено предприятие arrow

РФ атаковала инфраструктуру Сум — повреждено предприятие

6 апреля 2025 09:08
Евгения Брюховецкая - редактор
Враг атаковал Сумы дронами - повреждено предприятие
Спасатель на месте атаки. Фото: Нацполиция
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в ночь на воскресенье, 6 апреля, нанесли удар по Сумах. В городе пострадала гражданская инфраструктура, обошлось без раненых.

Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Атака на Сумы 6 апреля

"Сегодня ночью враг нанес удар по гражданской инфраструктуре нашего города. В результате атаки БпЛА потерпела повреждения территория одного из предприятий", — отметил Кобзарь.

Нічна атака дронами на Суми: зруйновані складські приміщення підприємства
Поврежденное здание. Фото: Нацполиция
Пошкоджена адміністративна будівля після удару по цивільній інфраструктурі у Сумах
Поврежденные грузовики. Фото: Нацполиция
18 одиниць транспорту постраждали внаслідок удару БпЛА по Сумах
Повреждения на месте атаки. Фото: Нацполиция

Он уточнил, что также были разрушены складские помещения и административное здание в городе, повреждены 18 единиц транспорта.

По предварительным данным городских властей, обошлось без пострадавших в результате атаки.

null
Скриншот поста Кобзаря

Напомним, ночью враг ударил по жилой застройке Николаева. Там известно о четырех пострадавших.

В Киеве в результате атаки РФ баллистическими ракетами разрушено здание бизнес-центра в Оболонском районе.

Сумы обстрелы предприятия война в Украине атака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама