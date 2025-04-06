Враг атаковал Сумы дронами - повреждено предприятие

РФ атаковала инфраструктуру Сум — повреждено предприятие
Российские войска в ночь на воскресенье, 6 апреля, нанесли удар по Сумах. В городе пострадала гражданская инфраструктура, обошлось без раненых.
Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь в Telegram.
Атака на Сумы 6 апреля
"Сегодня ночью враг нанес удар по гражданской инфраструктуре нашего города. В результате атаки БпЛА потерпела повреждения территория одного из предприятий", — отметил Кобзарь.
Он уточнил, что также были разрушены складские помещения и административное здание в городе, повреждены 18 единиц транспорта.
По предварительным данным городских властей, обошлось без пострадавших в результате атаки.
Напомним, ночью враг ударил по жилой застройке Николаева. Там известно о четырех пострадавших.
В Киеве в результате атаки РФ баллистическими ракетами разрушено здание бизнес-центра в Оболонском районе.
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