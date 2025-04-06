РФ атаковала дронами и ракетами - сколько целей сбила ПВО

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: УНИАН

Российские войска в ночь на воскресенье, 6 апреля, нанесли комбинированный удар по Украине. Противовоздушная оборона сбила 13 ракет и 40 дронов.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 6 апреля

Ночью оккупанты запустили по Украине 132 средства воздушного нападения: 23 ракеты различных типов и 109 ударных БпЛА. Из них:

девять крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

восемь крылатых ракет "Калибр";

шесть баллистических ракет "Искандер-М";

109 беспилотников.

Воздушное нападение врага отражала украинская авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны. По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 53 воздушных целей: шести крылатых ракет Х-101/Х-55СМ, шести крылатых ракет "Калибр", одной баллистической ракеты "Искандер-М" и 40 ударных дронов "шахед".

Еще 53 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны. В результате атак пострадали Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области.

Сбитые цели РФ. Фото: Воздушные силы

Напомним, сегодня от российских атак пострадала столица: зафиксированы пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах. Известно об одной жертве и трех раненых.

Также в Киевской области из-за обстрела разрушены АЗС, несколько зданий и уничтожены транспортные средства.

Николаев и Купянск также содрогнулись от ударов врага: в Николаеве попадание в жилой застройке, четверо раненых. А в Купянске КАБ сбросили на жилую многоэтажку.

Кроме того, захватчики атаковали Сумы: там повреждено предприятие и административное здание.