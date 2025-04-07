Зеленский заявил, что ВСУ - самая эффективная гарантия безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наиболее эффективной гарантией безопасности для украинцев являются именно Силы обороны. Поэтому украинская армия должна быть достаточно сильной.

Соответствующее сообщение он обнародовал в Telegram в понедельник, 7 апреля.

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Сильная армия — гарантия безопасности

"Самая первая и наиболее эффективная для Украины гарантия нашей безопасности - это Силы обороны нашего государства и Силы безопасности, соответствующая мотивация, обеспечение, весь необходимый оборонный потенциал", — отметил президент.

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Он считает, что украинская армия должна быть достаточно сильной, и на этом фундаменте строится вся остальная архитектура безопасности. Поэтому украинцы всегда должны помнить, как много зависит именно от нашей армии.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский обратился к странам-союзникам с призывом усилить украинскую ПВО.

По его словам, только за предыдущую неделю Россия обстреляла Украину более 30 ракетами и 670 ударными дронами.