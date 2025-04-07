Зеленский заявил, что ВСУ - самая эффективная гарантия безопасности

Зеленский назвал эффективную гарантию безопасности для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наиболее эффективной гарантией безопасности для украинцев являются именно Силы обороны. Поэтому украинская армия должна быть достаточно сильной.
Соответствующее сообщение он обнародовал в Telegram в понедельник, 7 апреля.
Сильная армия — гарантия безопасности
"Самая первая и наиболее эффективная для Украины гарантия нашей безопасности - это Силы обороны нашего государства и Силы безопасности, соответствующая мотивация, обеспечение, весь необходимый оборонный потенциал", — отметил президент.
Он считает, что украинская армия должна быть достаточно сильной, и на этом фундаменте строится вся остальная архитектура безопасности. Поэтому украинцы всегда должны помнить, как много зависит именно от нашей армии.
Напомним, Зеленский обратился к странам-союзникам с призывом усилить украинскую ПВО.
По его словам, только за предыдущую неделю Россия обстреляла Украину более 30 ракетами и 670 ударными дронами.
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