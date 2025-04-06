Зеленський заявив про роботу над посиленням повітряного щита

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Росіяни знову масовано атакували Україну. Москва не прагне завершення війни, тому партнери мають посилити тиск на РФ.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у зверненні в неділю, 6 квітня.

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Україна прагне підсилити ППО

Глава держави доручив міністру оборони й міністру закордонних справ посилити роботу з партнерами щодо ППО. Щодо цього готується зустріч в контексті "Рамштайну".

"Головних завдань два, і це саме ППО, саме "петріоти", і друге завдання — це контингенти, максимальне наближення всіх рішень, опрацювання всіх деталей. Також доручив на двосторонній основі працювати щодо ППО, і особливо зі Сполученими Штатами Америки, які мають достатній потенціал, щоб допомогти припинити будь-який терор", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що союзники повинні прийняти відповідні рішення, аби захистити якнайбільше життів від російської балістики. За словами гаранта, посилення повітряного щита України буде посиленням усієї дипломатії.

"В сьогоднішньому російському ударі були ракети, які запустили з акваторії Чорного моря. Партнери знають, які це були судна та з якої частини моря відбувся цей запуск. Це одна з причин, чому Росія спотворює дипломатію, чому Росія не йде на безумовне припинення вогню: вони хочуть залишити собі можливість бити з акваторії моря по наших містах, по наших портах", — зазначив президент.

Зеленський зауважив, що припинення вогню на морі — це не тільки про вільне судноплавство. Перш за все йдеться про загальну безпеку та про наближення миру.

"Путін не хоче закінчувати війну, він шукає, як залишити собі можливості розпалити війну в будь-який момент із більшою силою. Саме тому й надалі незмінно потрібні всі форми тиску на Росію: посилення наших спроможностей захищатися, збереження санкцій і така дипломатія, така розмова з Москвою, яка не залишить їм жодної можливості вбивати", — сказав глава держави.

Нагадаємо, росіяни вранці 6 квітня здійснили масований обстріл України. Міністр МЗС Андрій Сибіга заявив, що світ має посилити тиск на Москву.

Також ми писали про те, що в мережі з'явилось відео, на якому видно перші хвилини після удару по Києву 6 квітня. Момент потрапив на бодікамеру поліцейського.