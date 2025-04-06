Зеленский заявил о работе над усилением воздушного щита

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Россияне снова массированно атаковали Украину. Москва не стремится к завершению войны, поэтому партнеры должны усилить давление на РФ.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении в воскресенье, 6 апреля.

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Глава государства поручил министру обороны и министру иностранных дел усилить работу с партнерами по ПВО. По этому поводу готовится встреча в контексте "Рамштайн".

"Главных задач две, и это именно ПВО, именно "петриоты", и вторая задача — это контингенты, максимальное приближение всех решений, проработка всех деталей. Также поручил на двусторонней основе работать по ПВО, и особенно с Соединенными Штатами Америки, которые имеют достаточный потенциал, чтобы помочь прекратить любой террор", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что союзники должны принять соответствующие решения, чтобы защитить как можно больше жизней от российской баллистики. По словам гаранта, усиление воздушного щита Украины будет усилением всей дипломатии.

"В сегодняшнем российском ударе были ракеты, которые запустили из акватории Черного моря. Партнеры знают, какие это были суда и из какой части моря состоялся этот запуск. Это одна из причин, почему Россия искажает дипломатию, почему Россия не идет на безусловное прекращение огня: они хотят оставить себе возможность бить из акватории моря по нашим городам, по нашим портам", — отметил Президент.

Зеленский отметил, что прекращение огня на море — это не только о свободном судоходстве. Прежде всего речь идет об общей безопасности и о приближении мира.

"Путин не хочет заканчивать войну, он ищет, как оставить себе возможности разжечь войну в любой момент с большей силой. Именно поэтому и в дальнейшем неизменно нужны все формы давления на Россию: усиление наших возможностей защищаться, сохранение санкций и такая дипломатия, такой разговор с Москвой, который не оставит им никакой возможности убивать", — сказал глава государства.

Напомним, россияне утром 6 апреля осуществили массированный обстрел Украины. Министр МИД Андрей Сибига заявил, что мир должен усилить давление на Москву.

Также мы писали о том, что в сети появилось видео, на котором видно первые минуты после удара по Киеву 6 апреля. Момент попал на бодикамеру полицейского.