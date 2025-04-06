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Час посилити тиск на РФ — реакція Сибіги на масовану атаку

6 квітня 2025 16:21
Аркадій Пастула - Редактор
Масований обстріл України 6 квітня — Сибіга відреагував
Наслідки російського обстрілу Києва 6 квітня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Аркадій Пастула - Редактор

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував масований російський обстріл України у неділю, 6 квітня. Він наголосив, що настав час посилити тиск на Москву.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X.

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"Балістичні ракети над Києвом та іншими містами, рої ракет і безпілотників у багатьох регіонах, а також авіаційна бомба на багатоповерховому житловому будинку в Купʼянську, в результаті чого постраждали мирні жителі", — наголосив Сибіга.

Обстріл Купʼянська 6 квітня
Наслідки російського обстрілу Купʼянська 6 квітня. Фото: ДСНС

За його словами, єдиною відповіддю Москви на пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо повного припинення вогню в Україні був запуск нових цілей.

Обстріл Києва 6 квітня
Пожежа внаслідок обстрілу Києва 6 квітня. Фото: ДСНС
Атака РФ на Миколаївщину 6 квітня
Рятувальники на місці російського обстрілу Миколаївщини 6 квітня. Фото: ДСНС

"Настав час посилити тиск на Москву", — додав міністр.

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Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, у поліції показали перші кадри після обстрілу Києва 6 квітня. Правоохоронці почали одразу надавати допомогу пораненим.

Загалом протиповітряним силам України вдалося збити цієї ночі 13 російських ракет та 40 дронів.

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