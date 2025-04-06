Масований обстріл України 6 квітня — Сибіга відреагував

Час посилити тиск на РФ — реакція Сибіги на масовану атаку
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував масований російський обстріл України у неділю, 6 квітня. Він наголосив, що настав час посилити тиск на Москву.
Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X.
Масована атака окупантів
"Балістичні ракети над Києвом та іншими містами, рої ракет і безпілотників у багатьох регіонах, а також авіаційна бомба на багатоповерховому житловому будинку в Купʼянську, в результаті чого постраждали мирні жителі", — наголосив Сибіга.
За його словами, єдиною відповіддю Москви на пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо повного припинення вогню в Україні був запуск нових цілей.
"Настав час посилити тиск на Москву", — додав міністр.
Нагадаємо, у поліції показали перші кадри після обстрілу Києва 6 квітня. Правоохоронці почали одразу надавати допомогу пораненим.
Загалом протиповітряним силам України вдалося збити цієї ночі 13 російських ракет та 40 дронів.
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