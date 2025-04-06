Массированный обстрел Украины 6 апреля — Сибига отреагировал

Пора усилить давление на РФ — реакция Сибиги на масштабную атаку
Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал массированный российский обстрел Украины в воскресенье, 6 апреля. Он отметил, что пришло время усилить давление на Москву.
Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X.
Массированная атака оккупантов
"Баллистические ракеты над Киевом и другими городами, рои ракет и беспилотников во многих регионах, а также авиационная бомба на многоэтажном жилом доме в Купянске, в результате чего пострадали мирные жители", — подчеркнул Сибига.
По его словам, единственным ответом Москвы на предложения Соединенных Штатов Америки о полном прекращении огня в Украине был запуск новых целей.
"Пришло время усилить давление на Москву", — добавил министр.
Напомним, в полиции показали первые кадры после обстрела Киева 6 апреля. Правоохранители начали сразу оказывать помощь раненым.
В целом противовоздушным силам Украины удалось сбить этой ночью 13 российских ракет и 40 дронов.
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