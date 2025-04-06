Массированный обстрел Украины 6 апреля — Сибига отреагировал

Последствия российского обстрела Киева 6 апреля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал массированный российский обстрел Украины в воскресенье, 6 апреля. Он отметил, что пришло время усилить давление на Москву.

Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X.

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"Баллистические ракеты над Киевом и другими городами, рои ракет и беспилотников во многих регионах, а также авиационная бомба на многоэтажном жилом доме в Купянске, в результате чего пострадали мирные жители", — подчеркнул Сибига.

Последствия российского обстрела Купянска 6 апреля. Фото: ГСЧС

По его словам, единственным ответом Москвы на предложения Соединенных Штатов Америки о полном прекращении огня в Украине был запуск новых целей.

Пожар в результате обстрела Киева 6 апреля. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте российского обстрела Николаевщины 6 апреля. Фото: ГСЧС

"Пришло время усилить давление на Москву", — добавил министр.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, в полиции показали первые кадры после обстрела Киева 6 апреля. Правоохранители начали сразу оказывать помощь раненым.

В целом противовоздушным силам Украины удалось сбить этой ночью 13 российских ракет и 40 дронов.