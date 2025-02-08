Фінансування ПАР призупинено — чому Трамп прийняв таке рішення

Трамп призупинив фінансування ПАР — в чому причина
Президент США Дональд Трамп доручив розробити план гуманітарної допомоги білим жителям Південно-Африканської Республіки. Сталося це через нібито дискримінацію, яка відбувається в країні.
Про це повідомляє телеграм-канал "Donald Trump українською" в суботу, 8 лютого.
Трамп призупинив фінансування Південно-Африканської Республіки
Зазначається, що Трамп підписав указ про замороження фінансування Південно-Африканської Республіки через ухвалений там земельний закон, а також ініційований судовий розгляд проти Ізраїлю. Документ передбачає розробку плану з "переселення" в США південноафриканських фермерів як біженців.
Такі дії стали відповіддю на закон, який ухвалили у ПАР. Трамп та Маск завили, що таким законом країна порушила права людини та ввела "расистські закони про власність".
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що хоче зустрітись з Дональдом Трампом. Він переконаний, що це потрібно зробити до зустрічі президента Сполучених Штатів з Путіним.
Як повідомили американські ЗМІ, Дональд Трамп вирішив скоротити штат Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Процес стартує найближчим часом.
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