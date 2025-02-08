Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Трамп призупинив фінансування ПАР — в чому причина arrow

Трамп призупинив фінансування ПАР — в чому причина

8 лютого 2025 19:38
Ольга Антоновська - редактор
Фінансування ПАР призупинено — чому Трамп прийняв таке рішення
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Президент США Дональд Трамп доручив розробити план гуманітарної допомоги білим жителям Південно-Африканської Республіки. Сталося це через нібито дискримінацію, яка відбувається в країні.

Про це повідомляє телеграм-канал "Donald Trump українською" в суботу, 8 лютого.

Читайте також:

Трамп призупинив фінансування Південно-Африканської Республіки

Зазначається, що Трамп підписав указ про замороження фінансування Південно-Африканської Республіки через ухвалений там земельний закон, а також ініційований судовий розгляд проти Ізраїлю. Документ передбачає розробку плану з "переселення" в США південноафриканських фермерів як біженців.

Трамп наказав зупинити допомогу для Південної Африки
Повідомлення про припинення фінансування ПАР. Фото: скриншот

Такі дії стали відповіддю на закон, який ухвалили у ПАР.  Трамп та Маск завили, що таким законом країна порушила права людини та ввела "расистські закони про власність".

Трамп наказав зупинити допомогу для Південної Африки
Повідомлення про припинення фінансування ПАР. Фото: скриншот

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що хоче зустрітись з Дональдом Трампом. Він переконаний, що це потрібно зробити до зустрічі президента Сполучених Штатів з Путіним.

Як повідомили американські ЗМІ, Дональд Трамп вирішив скоротити штат Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Процес стартує найближчим часом.

США Дональд Трамп ПАР гроші фінанси
Реклама
Реклама
Реклама