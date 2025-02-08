Фінансування ПАР призупинено — чому Трамп прийняв таке рішення

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп доручив розробити план гуманітарної допомоги білим жителям Південно-Африканської Республіки. Сталося це через нібито дискримінацію, яка відбувається в країні.

Про це повідомляє телеграм-канал "Donald Trump українською" в суботу, 8 лютого.

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Зазначається, що Трамп підписав указ про замороження фінансування Південно-Африканської Республіки через ухвалений там земельний закон, а також ініційований судовий розгляд проти Ізраїлю. Документ передбачає розробку плану з "переселення" в США південноафриканських фермерів як біженців.

Повідомлення про припинення фінансування ПАР. Фото: скриншот

Такі дії стали відповіддю на закон, який ухвалили у ПАР. Трамп та Маск завили, що таким законом країна порушила права людини та ввела "расистські закони про власність".

Повідомлення про припинення фінансування ПАР. Фото: скриншот

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що хоче зустрітись з Дональдом Трампом. Він переконаний, що це потрібно зробити до зустрічі президента Сполучених Штатів з Путіним.

Як повідомили американські ЗМІ, Дональд Трамп вирішив скоротити штат Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Процес стартує найближчим часом.