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Трамп приостановил финансирование ЮАР — в чем причина

8 февраля 2025 19:38
Ольга Антоновская - редактор
Финансирование ЮАР приостановлено — почему Трамп принял такое решение
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

Президент США Дональд Трамп поручил разработать план гуманитарной помощи белым жителям Южно-Африканской Республики. Произошло это из-за якобы дискриминации, которая происходит в стране.

Об этом сообщает телеграм-канал "Donald Trump на украинском" в субботу, 8 февраля.

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Отмечается, что Трамп подписал указ о замораживании финансирования Южно-Африканской Республики из-за принятого там земельного закона, а также инициированного судебного разбирательства против Израиля. Документ предусматривает разработку плана по "переселению" в США южноафриканских фермеров в качестве беженцев.

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Сообщение о прекращении финансирования ЮАР. Фото: скриншот

Такие действия стали ответом на закон, который приняли в ЮАР. Трамп и Маск завили, что таким законом страна нарушила права человека и ввела "расистские законы о собственности".

Трамп наказав зупинити допомогу для Південної Африки
Сообщение о прекращении финансирования ЮАР. Фото: скриншот

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что хочет встретиться с Дональдом Трампом. Он убежден, что это нужно сделать до встречи президента Соединенных Штатов с Путиным.

Как сообщили американские СМИ, Дональд Трамп решил сократить штат Агентства США по международному развитию (USAID). Процесс стартует в ближайшее время.

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