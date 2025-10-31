Массированная атака на Сумы 31 октября — среди травмированных есть дети

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 31 октября Сумы снова оказались под массированным российским обстрелом. Российские силы нанесли серии ударов по жилым кварталам и городской инфраструктуре, вызвав значительные разрушения и пожары.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По данным ГСЧС, в одном из девятиэтажных домов из-за прямого попадания ракеты вспыхнули пять квартир и семь балконов на верхних этажах. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и спасли 12 человек, среди которых есть дети и пожилые жители.

Пожар в многоэтажке. Фото: ГСЧС Сумщины

В частном секторе города возгорание зафиксировано в двух хозяйственных постройках, а взрывная волна повредила соседний одноэтажный дом на пять квартир.

Эвакуированы люди. Фото: ГСЧС Украины

Пожар на железной дороге. Фото: ГСЧС Сумщины

Самые масштабные разрушения, по информации ГСЧС, произошли на одном из объектов инфраструктуры, где возникло несколько очагов пожара. Огонь удалось локализовать и ликвидировать.

Предварительно известно об 11 пострадавших, среди которых четверо детей. Всем раненым оказана необходимая медицинская помощь. Спасатели, медики и коммунальные службы продолжают работать на местах попаданий, разбирая завалы и оценивая масштабы повреждений.

Напомним, Сумы находятся под постоянными атаками со стороны России.

В области есть проблемы с электроснабжением из-за атак РФ на объекты энергосистемы.