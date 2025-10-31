Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия ударила по многоэтажке в Сумах — фото последствий

Россия ударила по многоэтажке в Сумах — фото последствий

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 08:05
обновлено: 08:45
Массированная атака на Сумы 31 октября — среди травмированных есть дети
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 31 октября Сумы снова оказались под массированным российским обстрелом. Российские силы нанесли серии ударов по жилым кварталам и городской инфраструктуре, вызвав значительные разрушения и пожары.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Реклама
Читайте также:

Россия ударила по жилому сектору в Сумах

По данным ГСЧС, в одном из девятиэтажных домов из-за прямого попадания ракеты вспыхнули пять квартир и семь балконов на верхних этажах. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и спасли 12 человек, среди которых есть дети и пожилые жители.

Суми
Пожар в многоэтажке. Фото: ГСЧС Сумщины

В частном секторе города возгорание зафиксировано в двух хозяйственных постройках, а взрывная волна повредила соседний одноэтажный дом на пять квартир.

Суми обстріл
Эвакуированы люди. Фото: ГСЧС Украины
Обстріл Суми
Пожар на железной дороге. Фото: ГСЧС Сумщины

Самые масштабные разрушения, по информации ГСЧС, произошли на одном из объектов инфраструктуры, где возникло несколько очагов пожара. Огонь удалось локализовать и ликвидировать.

Предварительно известно об 11 пострадавших, среди которых четверо детей. Всем раненым оказана необходимая медицинская помощь. Спасатели, медики и коммунальные службы продолжают работать на местах попаданий, разбирая завалы и оценивая масштабы повреждений.

Напомним, Сумы находятся под постоянными атаками со стороны России.

В области есть проблемы с электроснабжением из-за атак РФ на объекты энергосистемы.

эвакуация ГСЧС Сумы обстрелы многоэтажка
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации