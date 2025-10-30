Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Сумах прогремели взрывы — РФ атакует гражданскую инфраструктуру

В Сумах прогремели взрывы — РФ атакует гражданскую инфраструктуру

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 23:18
обновлено: 23:33
Взрывы в Сумах 30 октября - атакована гражданская инфраструктура, есть пострадавшие
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Сумах слышны прямо, поздно вечером 30 октября. Россияне атакуют дронами гражданскую инфраструктуру, сейчас уже известно о пострадавших.

Об этом в Telegram сообщает начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

Реклама
Читайте также:

Звуки взрывов в Сумах 30 октября

"Сумы — под массированной атакой беспилотников. Под ударом — объекты гражданской инфраструктуры в Ковпаковском районе города. Есть пострадавшие", — написал Кривошеенко.

В то же время исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь тоже подтвердил атаку дронов, отметив, что взрывы, которые были слышны — это были попадания в объекты гражданской инфраструктуры.

Также оба предупредили об угрозе повторных ударов, после чего СМИ писали, что в городе было слышно еще несколько взрывов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:18 карта воздушных тревог выглядит так.

Суми під масованим ударом 30 жовтня
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что днем 30 октября, мощный взрыв прогремел в Днепре. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели в направлении области.

Также мы писали, что утром, 30 октября, звуки взрывов были слышны в Бурштыне и Ивано-Франковске. В этот момент враг осуществлял комбинированную атаку по Украине.

взрыв Сумы обстрелы дрон Шахид-136 Россия пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации