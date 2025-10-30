Взрывы в Сумах 30 октября - атакована гражданская инфраструктура, есть пострадавшие

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Сумах слышны прямо, поздно вечером 30 октября. Россияне атакуют дронами гражданскую инфраструктуру, сейчас уже известно о пострадавших.

Об этом в Telegram сообщает начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

Реклама

Читайте также:

Звуки взрывов в Сумах 30 октября

"Сумы — под массированной атакой беспилотников. Под ударом — объекты гражданской инфраструктуры в Ковпаковском районе города. Есть пострадавшие", — написал Кривошеенко.

В то же время исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь тоже подтвердил атаку дронов, отметив, что взрывы, которые были слышны — это были попадания в объекты гражданской инфраструктуры.

Также оба предупредили об угрозе повторных ударов, после чего СМИ писали, что в городе было слышно еще несколько взрывов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:18 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что днем 30 октября, мощный взрыв прогремел в Днепре. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели в направлении области.

Также мы писали, что утром, 30 октября, звуки взрывов были слышны в Бурштыне и Ивано-Франковске. В этот момент враг осуществлял комбинированную атаку по Украине.