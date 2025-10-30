Взрывы в Сумах 30 октября - атакована гражданская инфраструктура, есть пострадавшие

В Сумах прогремели взрывы — РФ атакует гражданскую инфраструктуру
Взрывы в Сумах слышны прямо, поздно вечером 30 октября. Россияне атакуют дронами гражданскую инфраструктуру, сейчас уже известно о пострадавших.
Об этом в Telegram сообщает начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.
Звуки взрывов в Сумах 30 октября
"Сумы — под массированной атакой беспилотников. Под ударом — объекты гражданской инфраструктуры в Ковпаковском районе города. Есть пострадавшие", — написал Кривошеенко.
В то же время исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь тоже подтвердил атаку дронов, отметив, что взрывы, которые были слышны — это были попадания в объекты гражданской инфраструктуры.
Также оба предупредили об угрозе повторных ударов, после чего СМИ писали, что в городе было слышно еще несколько взрывов.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:18 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что днем 30 октября, мощный взрыв прогремел в Днепре. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели в направлении области.
Также мы писали, что утром, 30 октября, звуки взрывов были слышны в Бурштыне и Ивано-Франковске. В этот момент враг осуществлял комбинированную атаку по Украине.
