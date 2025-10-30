Взрывы в Днепре 30 октября — что известно

В Днепре прогремел мощный взрыв — что известно
В четверг днем, 30 октября, в Днепре прогремел мощный взрыв. В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Днепропетровской области.
О взрыве информировали местные СМИ и Telegram-каналы.
Взрыв в Днепре 30 октября — что известно
Сегодня днем, около 12:00, в Днепре прогремел мощный взрыв. На момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростной цели на Днепропетровщине.
"Скоростная цель на Днепропетровщине, курс северный", — написали в ВС.
Карта воздушных тревог на момент взрыва в Днепре
Напомним, что утром 30 октября мощные взрывы раздавались в Бурштыне и Ивано-Франковске.
Также в ночь на 30 октября мощные взрывы слышали жители Запорожья.
