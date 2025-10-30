Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Днепре прогремел мощный взрыв — что известно

В Днепре прогремел мощный взрыв — что известно

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 12:09
обновлено: 13:03
Взрывы в Днепре 30 октября — что известно
Дым в результате взрыва. Иллюстративное фото: Reuters

В четверг днем, 30 октября, в Днепре прогремел мощный взрыв. В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Днепропетровской области.

О взрыве информировали местные СМИ и Telegram-каналы.

Реклама
Читайте также:

Взрыв в Днепре 30 октября — что известно

Сегодня днем, около 12:00, в Днепре прогремел мощный взрыв. На момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростной цели на Днепропетровщине.

"Скоростная цель на Днепропетровщине, курс северный", — написали в ВС.

Карта воздушных тревог на момент взрыва в Днепре

Карта тривог
Карта тревог на момент взрыва в Днепре/alerts.in.ua

Напомним, что утром 30 октября мощные взрывы раздавались в Бурштыне и Ивано-Франковске.

Также в ночь на 30 октября мощные взрывы слышали жители Запорожья.

взрыв россияне Днепр обстрелы война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации