Взрывы в Днепре 30 октября — что известно

В четверг днем, 30 октября, в Днепре прогремел мощный взрыв. В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Днепропетровской области.

О взрыве информировали местные СМИ и Telegram-каналы.

Взрыв в Днепре 30 октября — что известно

Сегодня днем, около 12:00, в Днепре прогремел мощный взрыв. На момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростной цели на Днепропетровщине.

"Скоростная цель на Днепропетровщине, курс северный", — написали в ВС.

Карта воздушных тревог на момент взрыва в Днепре

Напомним, что утром 30 октября мощные взрывы раздавались в Бурштыне и Ивано-Франковске.

Также в ночь на 30 октября мощные взрывы слышали жители Запорожья.