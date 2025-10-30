Відео
Україна
Головна Новини дня У Сумах пролунали вибухи — РФ атакує цивільну інфраструктуру

У Сумах пролунали вибухи — РФ атакує цивільну інфраструктуру

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 23:18
Оновлено: 23:34
Вибухи у Сумах 30 жовтня - атаковано цивільну інфраструктуру, є постраждалі
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Сумах чути прямо, пізно ввечері 30 жовтня. Росіяни атакують дронами цивільну інфраструктурі, наразі вже відомо про постраждалих.

Про це у Telegram повідомляє начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Читайте також:

Звуки вибухів у Сумах 30 жовтня

"Суми — під масованою атакою безпілотників. Під ударом — обʼєкти цивільної інфраструктури в Ковпаківському районі міста. Є постраждалі", — написав Кривошеєнко.

Водночас виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар теж підтвердив атаку дронів, зазначивши, що вибухи, які було чути - це були влучання в об'єкти цивільної інфраструктури.

Також обидва попередили про загрозу повторних ударів, після чого ЗМІ писали, що у місті було чути ще кілька вибухів.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:18 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Суми під масованим ударом 30 жовтня
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що вдень 30 жовтня, потужний вибух пролунав у Дніпрі. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль в напрямку області.

Також ми писали, що зранку, 30 жовтня, звуки вибухів було чути у Бурштині та Івано-Франківську. В цей момент ворог здійснював комбіновану атаку по Україні.

вибух Суми обстріли дрон Шахід-136 Росія постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
