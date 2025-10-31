Масована атака на Суми 31 жовтня — серед травмованих є діти

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС України

У ніч на 31 жовтня Суми знову опинилися під масованим російським обстрілом. Російські сили завдали серії ударів по житлових кварталах і міській інфраструктурі, спричинивши значні руйнування та пожежі.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

За даними ДСНС, в одному з дев’ятиповерхових будинків через пряме влучання ракети спалахнули п’ять квартир і сім балконів на верхніх поверхах. Рятувальники оперативно прибули на місце події та врятували 12 людей, серед яких є діти та літні мешканці.

Пожежа у багатоповерхівці. Фото: ДСНС Сумщини

У приватному секторі міста займання зафіксовано в двох господарських будівлях, а вибухова хвиля пошкодила сусідній одноповерховий будинок на п’ять квартир.

Евакуйовані люди. Фото: ДСНС України

Пожежа на залізниці. Фото: ДСНС Сумщини

Наймасштабніші руйнування, за інформацією ДСНС, сталися на одному з об’єктів інфраструктури, де виникло кілька осередків пожежі. Вогонь вдалося локалізувати та ліквідувати.

Попередньо відомо про 11 постраждалих, серед яких четверо дітей. Усім пораненим надано необхідну медичну допомогу. Рятувальники, медики та комунальні служби продовжують працювати на місцях влучань, розбираючи завали та оцінюючи масштаби пошкоджень.

Нагадаємо, Суми перебувають під постійними атаками з боку Росії.

В області є проблеми із електропостачанням через атаки РФ на об'єкти енергосистеми.