Головна Новини дня Росія вдарила по багатоповерхівці у Сумах — фото наслідків

Росія вдарила по багатоповерхівці у Сумах — фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 08:05
Оновлено: 08:04
Масована атака на Суми 31 жовтня — серед травмованих є діти
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС України

У ніч на 31 жовтня Суми знову опинилися під масованим російським обстрілом. Російські сили завдали серії ударів по житлових кварталах і міській інфраструктурі, спричинивши значні руйнування та пожежі.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Читайте також:

Росія вдарила по житловому сектору в Сумах

За даними ДСНС, в одному з дев’ятиповерхових будинків через пряме влучання ракети спалахнули п’ять квартир і сім балконів на верхніх поверхах. Рятувальники оперативно прибули на місце події та врятували 12 людей, серед яких є діти та літні мешканці.

Суми
Пожежа у багатоповерхівці. Фото: ДСНС Сумщини

У приватному секторі міста займання зафіксовано в двох господарських будівлях, а вибухова хвиля пошкодила сусідній одноповерховий будинок на п’ять квартир.

Суми обстріл
Евакуйовані люди. Фото: ДСНС України
Обстріл Суми
Пожежа на залізниці. Фото: ДСНС Сумщини

Наймасштабніші руйнування, за інформацією ДСНС, сталися на одному з об’єктів інфраструктури, де виникло кілька осередків пожежі. Вогонь вдалося локалізувати та ліквідувати.

Попередньо відомо про 11 постраждалих, серед яких четверо дітей. Усім пораненим надано необхідну медичну допомогу. Рятувальники, медики та комунальні служби продовжують працювати на місцях влучань, розбираючи завали та оцінюючи масштаби пошкоджень.

Нагадаємо, Суми перебувають під постійними атаками з боку Росії. 

В області є проблеми із електропостачанням через атаки РФ на об'єкти енергосистеми.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
