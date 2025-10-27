Відео
Україна
Головна Новини дня Одна з областей залишилась без електропостачання через атаки РФ

Одна з областей залишилась без електропостачання через атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 09:08
Оновлено: 09:28
Через обстріли частина Сумської громади залишилася без світла
Знищений об'єкт енергоінфраструктури. Фото ілюстративне: Укренерго

Внаслідок чергової російської атаки частина Сумської громади залишилася без електропостачання. Унаслідок обстрілів було пошкоджено елементи енергомережі, що призвело до тимчасового знеструмлення окремих районів міста та прилеглих населених пунктів.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Читайте також:

 

Місцева влада повідомила, що на місці вже працюють аварійні бригади. Енергетики докладають усіх зусиль, аби якнайшвидше відновити подачу електроенергії мешканцям. Роботи тривають, і фахівці обіцяють повернути світло одразу після того, як дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, Сумщина перебуває під постійними атаками Росії. Так, нещодавно російські війська вдарили дроном по маршрутці, де їхали цивільні.

Також Укрзалізниця попереджала раніше про зміни в графіках руху поїздів через атаку РФ по залізничному полотну.

Тим часом нардеп Юрій Камельчук пояснив, чому навіть ремонт енергооб'єктів не гарантує проходження зимового сезону без відключення світла

електроенергія Суми Сумська область обстріли відключення світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
