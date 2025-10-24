Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ремонт обладнання не гарантує світло взимку — заява нардепа

Ремонт обладнання не гарантує світло взимку — заява нардепа

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 00:00
Оновлено: 00:20
Камельчук пояснив, чому ремонти не гарантують світло взимку
Пошкодження на одній із ТЕС в Україні внаслідок російського удару. Фото: ДТЕК

Народний депутат Юрій Камельчук пояснив, чому відремонтоване обладнання не гарантує цілодобового світла взимку. За його словами, причинами є знищені енергообʼєкти, пошкоджені блоки генерації, а також нестача балансуючих потужностей гідроенергетики, які ще відновлюються.

Про це Юрій Камельчук повідомив в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 23 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Енергосистема України

Камельчук зазначив, що наразі в Україні планується запуск лише 200 мегаватів із двох гігават запланованих потужностей.

Реклама

"Проте є і позитивні історії, зокрема ми комітетом мали виїзне засідання. Нещодавно в Закарпатській області оглядали вітропарк, який ще не повністю запущений, але потужність його вражає і можливості, які там відкриваються, будуть працювати не тільки на ту територію, а й для всієї України", — зауважив нардеп.

За його словами, це рятівне коло для всієї країни. Камельчук каже, що поки можна побачити до 100 мегаватів свіжого вітру, то для того, аби перекрити всі проблеми, необхідно близько пʼяти років активного будівництва нових потужностей.

Реклама

"Я звертаю увагу інвесторів, інвестиційних компаній, енергетичних компаній — інвестуйте в системи накопичення енергії, інвестуйте вітер, який є цілодобовою можливістю електрогенерації", — додав нардеп.

Нагадаємо, народна депутатка Ірина Фріз заявила, що потрібно терміново модернізовувати захист енергоінфраструктури України.

Реклама

Раніше глава енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус пояснив, чи зможуть укриття повністю захистити енергосистему.

електроенергія Україна нардепи зима електропостачання
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації