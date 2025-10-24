Камельчук пояснив, чому ремонти не гарантують світло взимку

Пошкодження на одній із ТЕС в Україні внаслідок російського удару. Фото: ДТЕК

Народний депутат Юрій Камельчук пояснив, чому відремонтоване обладнання не гарантує цілодобового світла взимку. За його словами, причинами є знищені енергообʼєкти, пошкоджені блоки генерації, а також нестача балансуючих потужностей гідроенергетики, які ще відновлюються.

Про це Юрій Камельчук повідомив в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 23 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Енергосистема України

Камельчук зазначив, що наразі в Україні планується запуск лише 200 мегаватів із двох гігават запланованих потужностей.

Реклама

"Проте є і позитивні історії, зокрема ми комітетом мали виїзне засідання. Нещодавно в Закарпатській області оглядали вітропарк, який ще не повністю запущений, але потужність його вражає і можливості, які там відкриваються, будуть працювати не тільки на ту територію, а й для всієї України", — зауважив нардеп.

За його словами, це рятівне коло для всієї країни. Камельчук каже, що поки можна побачити до 100 мегаватів свіжого вітру, то для того, аби перекрити всі проблеми, необхідно близько пʼяти років активного будівництва нових потужностей.

Реклама

"Я звертаю увагу інвесторів, інвестиційних компаній, енергетичних компаній — інвестуйте в системи накопичення енергії, інвестуйте вітер, який є цілодобовою можливістю електрогенерації", — додав нардеп.

Нагадаємо, народна депутатка Ірина Фріз заявила, що потрібно терміново модернізовувати захист енергоінфраструктури України.

Реклама

Раніше глава енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус пояснив, чи зможуть укриття повністю захистити енергосистему.