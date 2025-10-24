Камельчук объяснил, почему ремонты не гарантируют свет зимой

Повреждения на одной из ТЭС в Украине в результате российского удара. Фото: ДТЭК

Народный депутат Юрий Камельчук объяснил, почему отремонтированное оборудование не гарантирует круглосуточного света зимой. По его словам, причинами являются уничтоженные энергообъекты, поврежденные блоки генерации, а также недостаток балансирующих мощностей гидроэнергетики, которые еще восстанавливаются.

Об этом Юрий Камельчук сообщил в эфире Вечір.LIVE в четверг, 23 октября.

Камельчук отметил, что сейчас в Украине планируется запуск только 200 мегаватт из двух гигаватт запланированных мощностей.

"Однако есть и положительные истории, в частности, мы комитетом имели выездное заседание. Недавно в Закарпатской области осматривали ветропарк, который еще не полностью запущен, но мощность его поражает и возможности, которые там открываются, они будут работать не только на ту территорию, но и для всей Украины", — отметил нардеп.

По его словам, это спасательный круг для всей страны. Камельчук говорит, что пока можно увидеть до 100 мегаватт свежего ветра, то для того, чтобы перекрыть все проблемы, необходимо около пяти лет активного строительства новых мощностей.

"Я обращаю внимание инвесторов, инвестиционных компаний, энергетических компаний — инвестируйте в системы накопления энергии, инвестируйте ветер, который является круглосуточной возможностью электрогенерации", — добавил нардеп.

Напомним, народный депутат Ирина Фриз заявила, что нужно срочно модернизировать защиту энергоинфраструктуры Украины.

Ранее глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус объяснил, смогут ли укрытия полностью защитить энергосистему.