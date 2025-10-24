Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ремонт оборудования не гарантирует свет зимой — заявление нардепа

Ремонт оборудования не гарантирует свет зимой — заявление нардепа

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 00:00
обновлено: 00:20
Камельчук объяснил, почему ремонты не гарантируют свет зимой
Повреждения на одной из ТЭС в Украине в результате российского удара. Фото: ДТЭК

Народный депутат Юрий Камельчук объяснил, почему отремонтированное оборудование не гарантирует круглосуточного света зимой. По его словам, причинами являются уничтоженные энергообъекты, поврежденные блоки генерации, а также недостаток балансирующих мощностей гидроэнергетики, которые еще восстанавливаются.

Об этом Юрий Камельчук сообщил в эфире Вечір.LIVE в четверг, 23 октября.

Реклама
Читайте также:

Энергосистема Украины

Камельчук отметил, что сейчас в Украине планируется запуск только 200 мегаватт из двух гигаватт запланированных мощностей.

"Однако есть и положительные истории, в частности, мы комитетом имели выездное заседание. Недавно в Закарпатской области осматривали ветропарк, который еще не полностью запущен, но мощность его поражает и возможности, которые там открываются, они будут работать не только на ту территорию, но и для всей Украины", — отметил нардеп.

По его словам, это спасательный круг для всей страны. Камельчук говорит, что пока можно увидеть до 100 мегаватт свежего ветра, то для того, чтобы перекрыть все проблемы, необходимо около пяти лет активного строительства новых мощностей.

"Я обращаю внимание инвесторов, инвестиционных компаний, энергетических компаний — инвестируйте в системы накопления энергии, инвестируйте ветер, который является круглосуточной возможностью электрогенерации", — добавил нардеп.

Напомним, народный депутат Ирина Фриз заявила, что нужно срочно модернизировать защиту энергоинфраструктуры Украины.

Ранее глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус объяснил, смогут ли укрытия полностью защитить энергосистему.

электроэнергия Украина нардепы зима электроснабжение
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации