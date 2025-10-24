Відео
Головна Новини дня Масовані атаки спричинили збої в русі поїздів в Україні

Масовані атаки спричинили збої в русі поїздів в Україні

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 08:24
Оновлено: 08:23
Зміни у русі поїздів 24 жовтня через обстріли — як працює Укрзалізниця
Поїзд Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця

Через нічні російські масовані обстріли в Україні у п’ятницю, 24 жовтня, спостерігаються суттєві ускладнення руху потягів. Укрзалізниця повідомляє про пошкодження інфраструктури в кількох областях, що призвело до затримок, зміни маршрутів та використання комбінованого транспортування пасажирів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниця. 

Читайте також:

Зміни в графіку та маршрутах поїздів Укрзалізниці 24 жовтня 

У Кіровоградській області внаслідок нічної атаки було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Постраждалих внаслідок атаки немає — пасажири та персонал встигли вчасно спуститися в укриття. Наразі габарит руху відновлено на обох коліях, однак через знеструмлення затримуються чотири рейси на понад дві години:

  • №51/52 Одеса — Запоріжжя,
  • №127/128 Львів — Запоріжжя,
  • №7/8 Харків — Одеса
  •  №53/54 Дніпро — Одеса

У Харківській області застосували обмеження руху після обстрілів. Зараз поїзди курсують зміненими маршрутами.

Зокрема, пасажирів рейсу №92/91 Краматорськ — Одеса — Краматорськ уночі доставляли автобусами за підтримки місцевої влади. Змінив маршрут і потяг №103/104 Краматорськ — Львів. Попри затримки, цим рейсом успішно провели планову цивільну евакуацію — із Лозової перевезли 19 маломобільних пасажирів, двох котів і собаку.

Протягом дня об’їзним маршрутом через Мерефу з орієнтовною затримкою близько двох годин курсуватимуть поїзди:

  • №102 Херсон — Краматорськ
  • №104 Львів — Краматорськ
  •  №712 Київ — Краматорськ

У Сумській області залізничники організували комбіновану схему перевезення, тобто пасажирів довозять поїздом до певної станції, а потім забирають автобусами до місця призначення.  Наразі пасажирів рейсу №787 Терещенська — Київ автобусами доставляють до Конотопа, де вони пересаджуються на поїзд №779 Суми — Київ.

Укрзалізниця закликає пасажирів стежити за змінами у русі на офіційних каналах та в мобільному застосунку компанії. Для оперативного отримання оновлень варто завантажити застосунок і перевірити налаштування пуш-сповіщень. 

Нагадаємо, Росія регулярно атакує об'єкти Укрзалізниці в Україні, що призводить до затримок чи змін в русі поїздів.

Також читайте, за яких обставин на пасажирів можуть чекати поїзди навіть при запізненні. 

Укрзалізниця транспорт поїзди Харківська область Сумська область обстріли Кіровоградська область
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
