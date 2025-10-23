Відео
Україна
Укрзалізниця змінила маршрути та графік руху через обстріли

Укрзалізниця змінила маршрути та графік руху через обстріли

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 11:59
Оновлено: 12:37
На Сумщині пошкоджено залізницю — потяги затримуються
Пошкоджений поїзд. Фото: ДСНС Сумщини

Через загрозу російського повітряного удару на Сумському напрямку виникли значні ускладнення в русі залізничного транспорту. На окремих ділянках Сумщини також зафіксовано відсутність напруги в контактній мережі, що ускладнило рух потягів.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці. 

Читайте також:

На Сумщині виникли проблеми з курсуванням поїздів

Обстріли призвели до пошкодження рухомого складу та елементів залізничної інфраструктури, внаслідок чого двоє працівників локомотивної бригади отримали травми та були доставлені до лікарні для обстеження. 

Удар по залізниці Суми
Рятувальники ДСНС обстежують атакований поїзд. Фото: ДСНС Сумщини

Затримки та скасування рейсів поїздів Укрзалізниці 23 жовтня

У зв’язку з цим тимчасово призупинено рух потяга №144 сполученням Рахів — Суми та рейсу №787 Терещенська — Київ. Точний час їх затримки буде повідомлено пізніше.

Приміський поїзд №6888 Суми — Лебединська наразі не може вирушити, і його відправлення відкладено на невизначений термін. Рух буде відновлено після стабілізації безпекової ситуації.

Також внесено зміни до графіку приміських перевезень. Зокрема, поїзд №6012 курсуватиме за скороченим маршрутом Суми — Тростянець-Смородине, замість попереднього маршруту Ворожба — Тростянець-Смородине.

На окремих напрямках регіону організували довезення пасажирів за схемою "автобус + поїзд".

У Харківській та Дніпропетровській областях виникли проблеми із курсуванням поїздів

Водночас подібні труднощі спостерігаються й у Дніпропетровській та Харківській областях. Через підвищений рівень небезпеки та відсутність електропостачання на окремих ділянках можливі затримки приміських потягів і зміни маршрутів, орієнтовно до півтори години.

Укрзалізниця закликає пасажирів стежити за оновленнями на офіційних каналах компанії, де оперативно публікується актуальна інформація щодо змін у русі потягів.

Нагадаємо, вчора, 22 жовтня, також була затримка у курсуванні кількох рейсів Укрзалізниці через російські обстріли. 

Атака на залізницю в Сумській області відбувається не вперше — Росія уже атакувала логістичні та інфраструктурні об'єкти й раніше. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
