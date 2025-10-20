Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Сумщині пошкоджено залізницю — низка рейсів затримується

На Сумщині пошкоджено залізницю — низка рейсів затримується

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 08:15
Оновлено: 08:15
Через обстріл пошкоджено залізницю на Сумщині — затримки потягів
Гасіння пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС України

Через обстріл на Сумському напрямку пошкоджено елементи залізничної інфраструктури, що спричинило затримки руху пасажирських потягів. Частина рейсів змушена курсувати із заміною локомотивів або в резервному режимі.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Реклама
Читайте також:

Затримки поїздів 20 жовтня

Зокрема, як попередили в Укрзалізниці, зі станції Плиски із затримкою понад годину відправилися поїзди №46 "Ужгород – Харків" та №113 "Харків – Львів". Причиною стала необхідність заміни локомотивної тяги після пошкодження ділянки колії.

Проблеми виникли також у регіональному сполученні. Потяг №895 "Конотоп – Фастів-1" нині прямує із застосуванням резервних тепловозів, тому очікується прибуття до кінцевої станції із затримкою приблизно на 1 годину 20 хвилин.

Затримується і приміський рейс №6452 "Ніжин – Конотоп", який наразі має відхилення від графіка на близько дві години.

Нагадаємо, Росія вже понад місяць посилено атакує об'єкти Укрзалізниці. В компанії повідомили, чи може Росія повністю зупинити рух залізниці

Укрзалізниця ДСНС транспорт поїзди обстріли
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації