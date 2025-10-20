Через обстріл пошкоджено залізницю на Сумщині — затримки потягів

Гасіння пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС України

Через обстріл на Сумському напрямку пошкоджено елементи залізничної інфраструктури, що спричинило затримки руху пасажирських потягів. Частина рейсів змушена курсувати із заміною локомотивів або в резервному режимі.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Затримки поїздів 20 жовтня

Зокрема, як попередили в Укрзалізниці, зі станції Плиски із затримкою понад годину відправилися поїзди №46 "Ужгород – Харків" та №113 "Харків – Львів". Причиною стала необхідність заміни локомотивної тяги після пошкодження ділянки колії.

Проблеми виникли також у регіональному сполученні. Потяг №895 "Конотоп – Фастів-1" нині прямує із застосуванням резервних тепловозів, тому очікується прибуття до кінцевої станції із затримкою приблизно на 1 годину 20 хвилин.

Затримується і приміський рейс №6452 "Ніжин – Конотоп", який наразі має відхилення від графіка на близько дві години.

Нагадаємо, Росія вже понад місяць посилено атакує об'єкти Укрзалізниці. В компанії повідомили, чи може Росія повністю зупинити рух залізниці.