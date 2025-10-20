Видео
Видео

На Сумщине повреждена железная дорога — ряд рейсов задерживается

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 08:15
обновлено: 08:15
Из-за обстрела повреждена железная дорога в Сумской области — задержки поездов
Тушение пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Из-за обстрелов на Сумском направлении повреждены элементы железнодорожной инфраструктуры, что привело к задержкам движения пассажирских поездов. Часть рейсов вынуждена курсировать с заменой локомотивов или в резервном режиме.

Об этом сообщила Укрзализныця.

Задержки поездов 20 октября

В частности, как предупредили в Укрзализныце, со станции Плиски с задержкой более часа отправились поезда №46 "Ужгород — Харьков" и №113 "Харьков — Львов". Причиной стала необходимость замены локомотивной тяги после повреждения участка пути.

Проблемы возникли также в региональном сообщении. Поезд №895 "Конотоп — Фастов-1" сейчас следует с применением резервных тепловозов, поэтому ожидается прибытие к конечной станции с задержкой примерно на 1 час 20 минут.

Задерживается и пригородный рейс №6452 "Нежин — Конотоп", который сейчас имеет отклонение от графика на около двух часов.

Напомним, Россия уже более месяца усиленно атакует объекты Укрзализныци. В компании сообщили, может ли Россия полностью остановить движение железной дороги.

Укрзализныця ГСЧС транспорт поезда обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
