Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ постоянно придумывает новые тактики — как готовят Укрзализныцю

РФ постоянно придумывает новые тактики — как готовят Укрзализныцю

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 13:07
Россия постоянно атакует железнодорожные объекты — как подготовилась Укрзализныця
Последствия атаки России по одному из железнодорожных вокзалов в Украине. Фото: ГСЧС Украины

После массированной ночной атаки железнодорожный транспорт в Украине работает стабильно. Сейчас большинство поездов курсируют по графику, а основные проблемы с электроснабжением в Киевском, Днепровском и Запорожском регионах уже локализованы. Кроме того, Укрзализныця имеет несколько вариантов, как противостоять российским атакам на логистику.

Об этом сообщил заместитель директора пассажирской компании "Укрзализныци" Александр Шевченко в эфире программы "Ранок.LIVE".

Реклама
Читайте также:

Укрзализныця оперативно ликвидировала последствия атак

Сейчас движение поездов в столице восстановлено полностью — утром по расписанию отправились все рейсы, в том числе городской "Сити-Экспресс". Небольшие задержки зафиксировали только на станции Дарница, где два скоростных поезда на Харьков и Краматорск отправились с короткой технической паузой.

В то же время на Сумщине и Черниговщине железнодорожное сообщение остается частично ограниченным из-за последствий атак и повреждения путей. В этих регионах Укрзализныця продолжает использовать комбинированные маршруты: пассажиров перевозят поездами до определенной станции, после чего автобусами довозят до пункта назначения. Как уточнил Шевченко, точные места пересадок не объявляют заранее из соображений безопасности, чтобы избежать риска для пассажиров и транспортной инфраструктуры.

"Наши автобусы, которые мы организовали вместе с военными администрациями Сумщины и Черниговщины, они будут ждать в условном месте и довезут уже последнюю милю там, где пока есть обесточивание или же есть повреждения пути", — пояснил Шевченко.

Как Укрзализныця подготовилась к российским атакам

Компания имеет запасные тепловозы, резервные вагоны и объездные маршруты на случай блокирования основных путей. При этом, по словам Шевченко, в ситуации постоянных изменений характера атак железнодорожники действуют гибко, чтобы прежде всего гарантировать безопасность людей.

Он привел пример недавней ситуации на Сумщине, когда во время прилетов дронов поезда вынужденно останавливались, а пассажиров эвакуировали в укрытия.

"Наш враг тоже изобретательный и постоянно используются какие-то новые типы атак. Как вчера на Сумщине, там где дроны залетали один за другим и наши поезда, по сути, убегали в безопасные пространства для того, чтобы высадить людей. У нас люди высаживались в укрытие. Вчера почти пять часов провели в укрытии по Бахмачу. Прежде чем мы смогли продолжить движение, пересадить на автобусы, на пригородные поезда и так далее. Нам приходится быть изобретательными, но при этом ключевая задача — это сохранить жизни и довести их до обещанного места назначения", — отметил Александр Шевченко.

По его словам, пока нет оснований считать, что сегодняшняя атака была направлена именно на объекты железнодорожной инфраструктуры. Он пояснил, что это был комбинированный удар по нескольким регионам, в том числе по столице.

Напомним, Россия практически ежедневно атакует объекты Укрзализныци. Так недавно под ударом оказались железные дороги в Полтавской и Сумской областях.

Добавим, что в сентябре в Укрзализныце заявили, что Россия намерена уничтожить всю железнодорожную логистику.

Укрзализныця обстрелы железнодорожники война в Украине железная дорога
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации