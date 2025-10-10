Россия постоянно атакует железнодорожные объекты — как подготовилась Укрзализныця

Последствия атаки России по одному из железнодорожных вокзалов в Украине. Фото: ГСЧС Украины

После массированной ночной атаки железнодорожный транспорт в Украине работает стабильно. Сейчас большинство поездов курсируют по графику, а основные проблемы с электроснабжением в Киевском, Днепровском и Запорожском регионах уже локализованы. Кроме того, Укрзализныця имеет несколько вариантов, как противостоять российским атакам на логистику.

Об этом сообщил заместитель директора пассажирской компании "Укрзализныци" Александр Шевченко в эфире программы "Ранок.LIVE".

Укрзализныця оперативно ликвидировала последствия атак

Сейчас движение поездов в столице восстановлено полностью — утром по расписанию отправились все рейсы, в том числе городской "Сити-Экспресс". Небольшие задержки зафиксировали только на станции Дарница, где два скоростных поезда на Харьков и Краматорск отправились с короткой технической паузой.

В то же время на Сумщине и Черниговщине железнодорожное сообщение остается частично ограниченным из-за последствий атак и повреждения путей. В этих регионах Укрзализныця продолжает использовать комбинированные маршруты: пассажиров перевозят поездами до определенной станции, после чего автобусами довозят до пункта назначения. Как уточнил Шевченко, точные места пересадок не объявляют заранее из соображений безопасности, чтобы избежать риска для пассажиров и транспортной инфраструктуры.

"Наши автобусы, которые мы организовали вместе с военными администрациями Сумщины и Черниговщины, они будут ждать в условном месте и довезут уже последнюю милю там, где пока есть обесточивание или же есть повреждения пути", — пояснил Шевченко.

Как Укрзализныця подготовилась к российским атакам

Компания имеет запасные тепловозы, резервные вагоны и объездные маршруты на случай блокирования основных путей. При этом, по словам Шевченко, в ситуации постоянных изменений характера атак железнодорожники действуют гибко, чтобы прежде всего гарантировать безопасность людей.

Он привел пример недавней ситуации на Сумщине, когда во время прилетов дронов поезда вынужденно останавливались, а пассажиров эвакуировали в укрытия.

"Наш враг тоже изобретательный и постоянно используются какие-то новые типы атак. Как вчера на Сумщине, там где дроны залетали один за другим и наши поезда, по сути, убегали в безопасные пространства для того, чтобы высадить людей. У нас люди высаживались в укрытие. Вчера почти пять часов провели в укрытии по Бахмачу. Прежде чем мы смогли продолжить движение, пересадить на автобусы, на пригородные поезда и так далее. Нам приходится быть изобретательными, но при этом ключевая задача — это сохранить жизни и довести их до обещанного места назначения", — отметил Александр Шевченко.

По его словам, пока нет оснований считать, что сегодняшняя атака была направлена именно на объекты железнодорожной инфраструктуры. Он пояснил, что это был комбинированный удар по нескольким регионам, в том числе по столице.

Напомним, Россия практически ежедневно атакует объекты Укрзализныци. Так недавно под ударом оказались железные дороги в Полтавской и Сумской областях.

Добавим, что в сентябре в Укрзализныце заявили, что Россия намерена уничтожить всю железнодорожную логистику.