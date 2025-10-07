Массированная атака на Полтавщине и Сумщине — повреждены энергетика и железная дорога

Поврежденные локомотивы. Фото: Укрзализныця

Российские войска в ночь на 7 октября осуществили массированные атаки по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры на Полтавщине и Сумщине. Таким образом Россия хочет перерезать логистику для Украины.

О последствиях ударов сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

В Полтаве враг попал по локомотивному депо, тяговым подстанциям и объектам энергоснабжения. Также получили повреждения административные и складские помещения, а часть подвижного состава получила повреждения.

Уничтоженное депо. Фото: Алексей Кулеба

Поврежденный локомотив. Фото: Алексей Кулеба

Поврежденный локомотив. Фото: Алексей Кулеба

В результате обстрелов вспыхнули пожары, которые оперативно потушили спасатели. Пострадавших нет. Временно было задержано движение поездов сообщением Харьков-Львов, Львов-Харьков и Краматорск-Львов, однако в настоящее время железнодорожное сообщение полностью восстановлено.

Из-за поражения энергетического объекта без электроснабжения оставались более тысячи домохозяйств в Полтаве и окружающих громадах. Также российские войска атаковали Сумы. Там зафиксированы разрушения жилых домов и частичное обесточивание города.

На местах действуют штабы по ликвидации последствий обстрелов. Коммунальные службы, энергетики и работники ГСЧС продолжают обследовать поврежденные участки, восстанавливать электроснабжение и помогать жителям.

"Цель врага очевидна — Россия пытается сделать оружием холод и темноту. Враг хочет сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци, которая остается критической артерией страны", — сообщил Алексей Кулеба.

Напомним, Россия усилила атаки на железнодорожную инфраструктуру в Украине. Так, недавно под атакой оказалось депо в Одессе. Вследствие атаки Укрзализныця была вынуждена изменить маршруты для поездов в прифронтовых регионах.

В сентябре председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский заявил, что цель России — разрушить все ключевые узлы поставок по железной дороге в Украине.