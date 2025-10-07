Відео
Україна
Росія атакувала об'єкти Укрзалізниці на Полтавщині — фото

Росія атакувала об'єкти Укрзалізниці на Полтавщині — фото

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 08:55
Масована атака на Полтавщині та Сумщині — пошкоджено енергетику й залізницю
Пошкоджені локомотиви. Фото: Укрзалізниця

Російські війська в ніч на 7 жовтня здійснили масовані атаки по об’єктах енергетичної та залізничної інфраструктури на Полтавщині та Сумщині. Таким чином Росія хоче перерізати логістику для України.

Про наслідки ударів повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Реклама
Читайте також:

Росія атакує залізницю та знищує локомотивні депо

У Полтаві ворог влучив по локомотивному депо, тягових підстанціях та об’єктах енергопостачання. Також зазнали пошкоджень адміністративні та складські приміщення, а частина рухомого складу отримала ушкодження.

Депо обстріл
Знищене депо. Фото: Олексій Кулеба
Обстріли залізниці
Пошкоджений локомотив. Фото: Олексій Кулеба
Полтавська область обстріли
Пошкоджений локомотив. Фото: Олексій Кулеба

Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі, які оперативно загасили рятувальники. Постраждалих немає. Тимчасово було затримано рух поїздів сполученням Харків–Львів, Львів–Харків і Краматорськ–Львів, проте нині залізничне сполучення повністю відновлено.

Через ураження енергетичного об’єкта без електропостачання залишалися понад тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх громадах. Також російські війська атакували Суми. Там зафіксовано руйнування житлових будинків і часткове знеструмлення міста.

На місцях діють штаби з ліквідації наслідків обстрілів. Комунальні служби, енергетики та працівники ДСНС продовжують обстежувати пошкоджені ділянки, відновлювати електропостачання та допомагати мешканцям. 

"Мета ворога очевидна — Росія намагається зробити зброєю холод і темряву. Ворог хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу Укрзалізниці, яка залишається критичною артерією країни", — повідомив Олексій Кулеба. 

Нагадаємо, Росія посилила атаки на залізничну інфраструктуру в Україні. Так, нещодавно під атакою опинилося депо в Одесі. Внаслідок атаки Укрзалізниця була вимушена змінити маршрути для поїздів в прифронтових регіонах.

У вересні голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський  заявив, що Росія має на меті зруйнувати всі ключові вузли постачань залізницею в Україні.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
